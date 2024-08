Pearson Awards celebra os melhores professores de inglês

A premiação Pearson English Language Teacher Awards 2024, organizado pela Pearson, busca os melhores professores de inglês do mundo, a fim de reconhecer aqueles que inspiram alunos a se expressarem com confiança no idioma. A premiação é aberta a todos os tipos de educadores, desde assistentes de ensino até os universitários. Um júri especializado fará a seleção dos vencedores de Ouro, Prata e Bronze em cinco categorias, que incluem diferentes faixas etárias e destacam a inovação e talentos na docência.

“Esses prêmios honram a dedicação e o impacto dos professores de inglês em todo o mundo. Os indicados são aqueles que constroem a confiança dos alunos, o que realmente faz a diferença e os torna capazes de se expressarem. Quando você tem a confiança para ser você mesmo, muitas portas se abrem”, explica Giovanni Giovannelli, Presidente da Pearson ELL.

Os cinco vencedores da categoria “Ouro” receberão passagem aérea, hotel e ingresso para uma conferência profissional regional, além de um crédito de aproximadamente 3,2 mil reais (£500) para seu desenvolvimento profissional. As escolas que esses profissionais representam receberão uma assinatura anual do aplicativo Mondly by Pearson, junto com um pacote de materiais de curso, avaliação e certificação avaliado em cerca de 6,5 mil reais (£1000).

Os vencedores de “Prata” e “Bronze” receberão cada um crédito de aproximadamente 1,6 mil reais (£250) para seu desenvolvimento profissional, bem como licenças anuais do Mondly by Pearson para suas escolas. Todos os vencedores pré-selecionados serão convidados para a cerimônia de premiação on-line no dia 21 de novembro de 2024, na qual os resultados serão anunciados.

Mais informações sobre os Pearson English Teacher Awards 2024, incluindo as categorias de prêmios, critérios de avaliação e como se inscrever, podem ser encontradas aqui.

Website: https://br.pearson.com/