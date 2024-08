Indústria brasileira Silvana ASSA ABLOY completa 60 anos

Há 60 anos no mercado, a Silvana ASSA ABLOY é uma empresa que nasceu em um pequeno galpão em Campina Grande, na Paraíba. A marca teve início com o empreendedor nordestino, Ivan Farias, que começou fabricando ferramentas e equipamentos em 1964, e que desde então construiu uma empresa com mais de 350 colaboradores.

A Silvana ASSA ABLOY possui mais de 1000 itens no portfólio entre fechaduras residenciais, fechaduras para portões, fechaduras digitais, dobradiças em aço carbono, aço inox e latão, ferrolhos, armadores de rede, tarjetas, porta-cadeados, correntes, números residenciais, olho mágico, puxadores, abraçadeiras, entre outras soluções disponíveis em todo Brasil e na América Latina.

Do primeiro galpão nos anos 60 até a consolidação como maior indústria latino-americana de dobradiças. Um marco importante foi a mudança para uma nova sede em 1989, ocupando uma área de 44 mil m², seguida pela construção de um Centro de Distribuições em Campina Grande, ao lado da fábrica, com capacidade para mais de 4 mil posições de armazenamento, projeto que foi essencial para garantir o crescimento sustentável e robusto da empresa.

Em 2014, o Grupo ASSA ABLOY, multinacional líder em soluções de acesso, passou a fazer parte desta história de 60 anos. Para o Diretor de Unidade de Negócios, Elthon Wanderley, que começou na empresa como estagiário, contratado pelo fundador, Ivan Farias, a aquisição marcou uma nova era de expansão e desenvolvimento na empresa. "Após a entrada do grupo ASSA ABLOY, a Silvana inaugurou o segundo centro de distribuições, desta vez no estado de São Paulo. O investimento permitiu que a empresa continuasse a sua trajetória de crescimento e acelerasse ainda mais a expansão nacional da marca, sobretudo para as regiões centro-sul do país".



Para os próximos anos, a Silvana ASSA ABLOY planeja aumentar sua presença nas regiões do centro-sul do Brasil e nos países da América do Sul. Além disso, a empresa manterá seu foco na inovação, desenvolvimento de novos produtos e dar continuidade à linha digital, expandindo as soluções tecnológicas.

Website: https://www.silvana.com.br/pt/index