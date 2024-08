Dia Mundial da Limpeza acontecerá no Brasil e em mais de 190 países

O Dia Mundial da Limpeza é uma iniciativa que visa promover a mobilização de voluntários para a limpeza de suas cidades, bairros, praias, praças e parques. A ação reflete a necessidade de conscientização da sociedade para um problema maior do descarte irregular de resíduos sólidos urbanos.

A partir deste ano esta ação ganhou uma data oficial, dia 20 de setembro. Serão mais de 190 países reunidos para agir com o trabalho prático e promover mais reflexão sobre o consumo consciente.

Com a data fixada no calendário oficial da Organização das Nações Unidas (ONU), as iniciativas contemplarão todo o mês de setembro, para uma grande ação coletiva mundial. “Neste ano, devido a data contemplar uma sexta-feira, as ações de limpeza serão prolongadas por todo o final de semana, abrangendo também os dias 21 e 22 de setembro”, relata Vininha F. Carvalho, ambientalista e editora da Revista Ecotour News & Negócios.

De acordo com a associação mundial World Bank que integra cinco instituições para reduzir a pobreza em países em desenvolvimento, a cada ano a humanidade gera dois bilhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos que, sem uma ação urgente, o desperdício global aumentará em 70% nos níveis atuais até 2050. Além disso, mais de 3,5 bilhões de pessoas não têm acesso a sistemas eficientes de gerenciamento de resíduos, com grande parte de seus resíduos sendo incinerados ou acabando na natureza, nos mares e oceanos, principalmente por meio de sistemas fluviais.

Segundo Edilainne Pereira, Diretora Executiva do Instituto Limpa Brasil, este evento além de atender ao problema de demanda imediata, também tem o objetivo de promover a educação ambiental para atitudes sustentáveis durante todo o ano.

“O nosso trabalho parte da mobilização massiva destinada a recolher o lixo, inclusive temos metas para alcançar 5% da população de cada país. Contudo, o nosso empenho começa com a limpeza para a promoção da mudança comportamental da sociedade, ou seja, para a maior responsabilidade ambiental e equidade social”, explica Edilainne Pereira.

O Dia Mundial da Limpeza, coordenado globalmente pelo Let's do It World e nacionalmente pelo Instituto Limpa Brasil Let's do It, faz parte da parceira credenciada do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e da Assembleia Ambiental das Nações Unidas (UNEA) que tem a intenção de ocorrer anualmente com o apoio institucional do ONU Habitat.

No Brasil, essa rede atua em apoio ao Instituto Limpa Brasil que conseguiu, pela primeira vez neste ano, o apoio institucional da ONU Habitat do Brasil. Inclusive, a campanha 2024 que já está sendo compartilhada traz o seguinte tema "Abra Espaço para a Vida".

O Dia Mundial da Limpeza terá um "esquenta" na Avenida Paulista, em São Paulo, no dia 1 de setembro com grande mobilização. Organizado pelo Instituto Limpa Brasil e com o apoio da Prefeitura de São Paulo, o evento terá mais de três horas com a concentração dos voluntários para a orientação do público, incentivando ao mutirão da coleta dos resíduos.

“Será uma oportunidade para divulgarmos as informações e conquistarmos mais adeptos para este movimento de conscientização ambiental”, expôs Edilainne Pereira, Diretora Executiva do Instituto Limpa Brasil.

A mobilização acontecerá em frente a FIESP, número 1313 na Avenida Paulista, a partir das 9h30 até às 13 horas. Interessados ao voluntariado, podem realizar a inscrição pelo seguinte link: Esquenta da 7ª Edição do Dia Mundial da Limpeza

- Programação :

09h30: Concentração dos voluntários

10h: Falas iniciais dos Secretários Presentes

10h15: Orientação dos voluntários

10h20: Distribuição do material e divisão dos grupos

10h25: Início do Mutirão de Limpeza

11h40: Concentração dos resíduos

13h: Encerramento das atividade

“Todas as pessoas interessadas em participar do evento nacional podem acessar a página do Limpa Brasil para se registrar ou encontrar um evento em sua região”, conclui Vininha F. Carvalho.

