A Organização de Cooperação Digital (DCO), uma organização multilateral global comprometida em possibilitar a prosperidade digital para todos, acelerando o crescimento sustentável e inclusivo da economia digital, organizou uma mesa-redonda estratégica com as principais empresas de tecnologia e representantes de mídias sociais e plataformas digitais para abordar o impacto social da disseminação da desinformação on-line.

Representatives from social media, technology companies, and digital platforms at the DCO HQ (Photo AETOSWire)

Com base na série de mesas-redondas globais realizadas em 2023 como parte dos “Aceleradores de Espaço Digital” do programa “combatendo a desinformação on-line,” esta mesa-redonda dá continuidade aos esforços contínuos da DCO para combater a desinformação on-line. Representantes do Google, LinkedIn, Meta e TikTok participaram como principais partes interessadas para discutir essa questão crucial que afeta o mundo digital.

A mesa-redonda, realizada na sede da DCO em Riad, Arábia Saudita, teve como objetivo identificar desafios e propor soluções inovadoras para promover a confiança e proteger a economia digital. A participação de representantes das redes sociais e plataformas digitais ressaltou a importância da mesa-redonda, oferecendo um espaço crucial para que as partes interessadas trocassem perspectivas e explorassem ações colaborativas para combater a desinformação on-line.

As discussões tiveram como objetivo criar um diálogo contínuo sobre a gravidade da desinformação on-line, tanto como um problema social quanto como um desafio para a economia digital. A mesa-redonda também proporcionou um espaço para que as partes interessadas alinhassem suas perspectivas e trabalhassem juntas para combater a desinformação on-line, garantindo assim um ecossistema de informação digital confiável.

“A troca de ideias e insights das principais plataformas foi inestimável. A principal conclusão da discussão foi a importância da cooperação por meio de uma abordagem multissetorial para combater a desinformação on-line, o que está alinhado com a missão da DCO. Estamos confiantes de que os resultados desta mesa-redonda abrirão caminho para uma sociedade digital mais informada e resiliente, e esperamos ansiosamente pela nossa próxima mesa-redonda colaborativa para possibilitar a prosperidade digital para todos”, disse Alaa Abdulaal, chefe do Departamento de Prospecção da Economia Digital na Organização de Cooperação Digital.

Sarah Al-Husseini, diretora de Assuntos Governamentais e Políticas Públicas da KSA no Google, disse: “As pessoas recorrem ao Google porque confiam que poderão encontrar informações de alta qualidade, e é por isso que levamos muito a sério nosso compromisso de combater a desinformação por meio de nossos produtos e nossas políticas de conteúdo. Trabalhamos arduamente para manter essa confiança – projetando nossos sistemas para a qualidade e garantindo que os usuários tenham acesso a uma variedade de informações de diferentes vozes e às ferramentas para saber em que podem confiar. Não fazemos isso sozinhos; além de adaptarmos continuamente nossas políticas e tecnologias para evitar abusos, compartilhamos abertamente nossa tecnologia e colaboramos com especialistas para impulsionar o setor e criar uma Internet mais segura para todos”.

Ranim Alamin, diretor de Parcerias Governamentais Estratégicas, KSA no LinkedIn, disse:“A participação na mesa-redonda estratégica da DCO nos ofereceu uma oportunidade valiosa para discutir uma das questões mais urgentes do mundo digital: a desinformação. As conversas que tivemos com representantes de várias plataformas líderes ressaltaram a importância de uma abordagem unida para promover a confiança. Temos o compromisso de trabalhar juntos para construir um ecossistema de informações digitais mais confiável e resiliente”.

Tom Bonsundy-O'Bryan, diretor de Política de Desinformação da EMEA na Meta, disse:“Ficamos felizes em participar dessa mesa-redonda organizada pela DCO e continuamos profundamente comprometidos em combater a desinformação, equilibrando nossos valores de expressão, segurança, autenticidade e privacidade”.

Hatem Samman, diretor-executivo de Relações Governamentais e Políticas Públicas, KSA na TikTok, disse:“No TikTok, temos o compromisso de promover um ambiente digital seguro e confiável para a comunidade. Essa mesa-redonda forneceu uma plataforma essencial para discutir estratégias inovadoras e ações colaborativas para combater a desinformação. Ao trabalharmos juntos, podemos criar um espaço seguro e autêntico onde as pessoas podem descobrir conteúdo original e interagir com pessoas autênticas”.

A Organização de Cooperação Digital continua comprometida com a promoção de uma abordagem colaborativa para combater a desinformação e garantir o crescimento da economia digital. A DCO espera continuar esse trabalho impactante com seus parceiros na mídia social e no espaço da plataforma digital.

