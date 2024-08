Farol soluções reforça equipe e portfólio para expandir oferta de cibersegurança

Celebrando uma década de atuação, a farol soluções reforça sua equipe e fortalece seu portfólio para ampliar a oferta de serviços de cibersegurança. Em um mercado dinâmico e desafiador, a farol oferece soluções personalizadas de proteção a empresas contra as crescentes ameaças cibernéticas.

Agora, a empresa anuncia a chegada de Rafael Damasceno como novo Chief Sales Officer (CSO). Com uma extensa carreira na área de tecnologia e segurança da informação e passagem por empresas como Tenable e RAPID7, ele será responsável pela execução do plano estratégico para o biênio 2025-2027, com a missão de acelerar o crescimento da farol soluções. Em 2023, a empresa registrou um crescimento de sua base de clientes em 30% e para 2024 a expectativa é de aumento de 40%.

“Oferecemos soluções que protegem nossos clientes contra as ameaças cibernéticas e os suportam a navegar digitalmente nesse cenário em constante evolução”, ressalta Damasceno.

Desafios em cibersegurança

O cenário de cibersegurança no Brasil está cada vez mais complexo. A decisão de focar ainda mais em soluções de cibersegurança está diretamente ligada às estatísticas do setor. De acordo com uma pesquisa da Check Point Research, o Brasil registrou um aumento de 38% nos ciberataques no primeiro trimestre do ano. As tentativas de desestabilizar os sistemas internos das empresas são constantes, com uma média de 1.770 ataques por semana. A crescente sofisticação dessas ameaças, especialmente em ambientes em nuvem e agravada pelo uso de inteligência artificial, intensifica os desafios.

Entre os prejuízos gerados às empresas, estão perdas financeiras, acesso não autorizado ou vazamento de dados sigilosos e até mesmo a paralisação das atividades. Nesse contexto, a farol oferece soluções de proteção e detecção de ameaças, além de conscientização, treinamento, avaliações de segurança e suporte à continuidade dos negócios com monitoramento contínuo pelo Centro de Excelência em Cibersegurança (CCoE).

Marcos Rodrigo Silva, CEO da farol soluções, destaca que duas áreas receberão atenção especial neste novo momento da empresa: proteção para ambientes em nuvem (Cloud Security) e operações industriais (OT, do inglês Operational Technology). Hoje, quase todas as empresas possuem alguma operação em nuvem, mas ainda há pouca atuação na segurança desses ambientes. O mesmo ocorre com as chamadas operações industriais, que envolvem hardwares e softwares responsáveis pelo controle de equipamentos nas indústrias e ainda possuem alto grau de vulnerabilidade.

“Pequenas e médias empresas são frequentemente as mais vulneráveis a ataques cibernéticos devido à limitação de recursos e de conhecimento técnico, mas todas podem ter acesso a soluções de cibersegurança adequadas às suas necessidades, levando em conta suas prioridades de negócios”, destaca o CEO da farol soluções.

Sobre a farol soluções

A farol soluções é uma empresa especializada em serviços de cibersegurança. Ao longo de dez anos, já ofereceu suporte a mais de 50 empresas para proteger as organizações contra as ameaças cibernéticas, oferecendo soluções personalizadas, que aumentam a resiliência cibernética.

Website: https://farolsolucoes.com.br