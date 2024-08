A Experian foi reconhecida como líder pela Liminal, uma empresa líder em inteligência competitiva e de mercado, em seu Índice Link 2024 de prevenção de sequestro de contas (ATO) no setor bancário. O relatório oferece uma análise detalhada do mercado de prevenção de ATO e identifica as principais empresas e novos players que estão na vanguarda da inovação nas áreas de autenticação, prevenção de fraudes e identidade.

O relatório destacou a abordagem estratégica da Experian, sua presença no mercado e as capacidades do CrossCore®, atribuindo classificações especialmente altas. O relatório comentou: "as soluções abrangentes da empresa para detecção de fraudes e gerenciamento de identidade, incluindo a plataforma de orquestração CrossCore, são utilizadas por empresas em todo o mundo na proteção contra uma ampla variedade de tipos de fraude – 97% dos profissionais de serviços financeiros entrevistados conheciam a marca Experian".

"Ajudamos nossos clientes bancários a proteger seus clientes e ativos contra a crescente sofisticação dos ataques de fraude com IA, nos quais as medidas de segurança tradicionais já não atendem às expectativas de nossos clientes", disse Alex Lintner, CEO da Experian Software Solutions. "O aumento dramático de contas digitais nos últimos anos criou um enorme risco financeiro para bancos e consumidores. Em resposta a isso, estamos constantemente inovando em tecnologia de "IA protetiva" para oferecer as soluções mais eficazes de verificação de identidade e prevenção de fraudes do setor — e estamos felizes que nossos esforços tenham sido reconhecidos pela Liminal".

A Experian também obteve uma classificação alta nas categorias de estratégia e execução de produtos. "Nossa diversificada linha de serviços representa um ativo valioso para os bancos que enfrentam o desafio triplo de resolver simultaneamente questões de autenticação, identidade e prevenção de fraudes", acrescentou Lintner. "Nossas soluções oferecem excelente proteção contra phishing e engenharia social através de biometria comportamental avançada e análises, além de capacidades de detecção de bots".

O relatório destacou o valor e as características do Experian CrossCore, que combina autenticação baseada em risco, comprovação de identidade e detecção de fraudes em uma única plataforma em nuvem de última geração. Em relação ao CrossCore, o relatório afirmou que ele oferece "um conjunto completo de ferramentas que utiliza uma ampla gama de capacidades de prevenção de ATO de forma altamente precisa e escalonável" e é "um dos conjuntos de funcionalidades mais abrangentes entre os fornecedores que avaliamos".

"Estamos felizes em reconhecer a Experian por sua sólida posição de liderança nas áreas de autenticação, prevenção de fraudes e proteção de identidade", afirmou Travis Jarae, CEO da Liminal. "O sequestro de contas representa um grande risco no setor bancário, onde o acesso não autorizado por meio de phishing, malware ou credenciais roubadas leva ao uso indevido das contas para roubo e outras atividades maliciosas, gerando grandes perdas financeiras e minando a confiança dos clientes".

