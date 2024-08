Oferta de brindes é opção para estratégia de endomarketing

Em média, sete a cada dez (75%) profissionais do país estão pensando em mudar de emprego em 2024. O número é menor que nos Estados Unidos (85%), mas em linha com o Reino Unido (75%), Irlanda (73%) e Alemanha (71%), conforme levantamento realizado pelo LinkedIn e repercutido pelo site TI INSIDE Online.

O estudo revelou que o número de trabalhadores do Brasil que cogitam a possibilidade de migrar no mercado de trabalho cresceu 15 pontos percentuais em relação a 2023 (60%). Nos outros países, as mudanças também foram marcadas por acréscimos. O fenômeno também foi observado nos demais países: Estados Unidos (18 pontos), Reino Unido (15%), Irlanda (14 pontos) e Alemanha (13%) também apresentaram aumentos significativos.

É nesse panorama que, na visão de Paula Alves, diretora comercial da Zen Brindes – empresa de brindes personalizados –, é preciso lançar mão de estratégias de engajamento interno a fim de transformar essa realidade, motivar e reter os talentos nas empresas.

Para Alves, a oferta de brindes pode ser uma das estratégias de engajamento dentro de uma equipe no contexto de endomarketing, modalidade que visa melhorar a imagem da empresa entre os seus colaboradores.

“A oferta de brindes é uma ferramenta para fortalecer o engajamento interno e a cultura organizacional. Brindes personalizados, como mochilas, bloquinhos, garrafas, fones de ouvido, power banks, camisetas, canecas personalizadas com mensagens motivacionais, kits de escritório, mochilas, ou ecobags personalizados, podem ser utilizados para reconhecer e valorizar os colaboradores, celebrando conquistas e marcos importantes”, afirma.

Para a empresária, esses itens não apenas promovem um senso de pertencimento, como também servem como um constante lembrete da apreciação da empresa pelo trabalho da equipe. “Além disso, brindes podem ser integrados em programas de incentivo, eventos internos e ações de integração, reforçando a união e a motivação dos colaboradores”.

Estratégia se diferencia da oferta de brindes para indivíduos externos

No entendimento de Alves, há uma diferença sutil na estratégia e nos tipos de brindes oferecidos para o público interno em comparação com colaboradores externos, que são os fornecedores e clientes.

“Enquanto brindes para clientes e fornecedores geralmente têm um foco em branding e marketing, os brindes voltados para o público interno têm um caráter mais de engajamento”, pontua. “Eles [brindes] são escolhidos para refletir a cultura e os valores da empresa, e podem incluir itens mais personalizados e exclusivos que têm significados para os colaboradores”, complementa.

Para a diretora comercial da Zen Brindes, a ideia é criar uma conexão emocional mais profunda com os colaboradores, incentivando o orgulho de fazer parte da organização e aumentando o engajamento. “O Google, por exemplo, possui um boné que só quem foi estagiário na companhia ganha, se tornando assim item de desejo, orgulho e também coleção”, afirma.

A título de exemplo, Alves destaca que, na Zen Brindes, o endomarketing é entendido como uma estratégia crucial para o sucesso de qualquer organização. “Personalizar brindes de acordo com os interesses e preferências dos colaboradores ajuda a fortalecer a identidade corporativa e a criar um ambiente de trabalho positivo e motivador”.

Além disso, prossegue, brindes personalizados são uma forma eficaz de comunicar a visão e os valores da empresa de maneira tangível. “Essa atenção aos detalhes não só engaja os colaboradores, mas também alinha a equipe com os objetivos estratégicos da organização, resultando em uma maior coesão e produtividade”, conclui.