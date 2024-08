É com satisfação que a AIT Worldwide Logistics, líder em soluções de cadeia de suprimentos global, anuncia o lançamento de sua nova equipe de inteligência artificial (IA) e ciência de dados, um departamento de nível corporativo criado para ampliar o investimento da organização em dados. A equipe preparará o terreno para a futura implementação de ferramentas de IA de última geração para aprimorar ainda mais a robusta interface do cliente da empresa. Para liderar o novo grupo, Patrick Chew, da AIT, foi nomeado vice-presidente de IA e ciência de dados.

Data is an integral pillar at AIT, with the new AI and data science team working to enable a new era of dramatic growth for the company. (Photo: Business Wire)

“A AIT está constantemente olhando para o futuro”, disse o presidente e diretor-executivo, Vaughn Moore. “Com a criação da equipe de IA e ciência de dados, a empresa está preparada para aproveitar a IA generativa, o processamento de linguagem natural, o aprendizado de máquina, os grandes modelos de linguagem e outras tecnologias em desenvolvimento”.

Ao longo de 25 anos, Chew ajudou diversas empresas da Fortune 500 a aprimorar sua inteligência de negócios, análise e capacitação de dados. Mais recentemente, ele atuou como chefe do escritório de governança de dados corporativos da Caterpillar. Desde que ingressou na empresa em janeiro de 2024, Chew é responsável por dirigir os esforços de capacitação de dados. Ele se reporta ao presidente e diretor de operações da AIT, Keith Tholan.

“A liderança da AIT assumiu um compromisso significativo para transformar nossos dados, e estamos entusiasmados por ter Patrick em uma função onde ele pode aproveitar sua vasta experiência para guiar nossa contínua jornada de dados, beneficiando principalmente nossos clientes e colegas”, disse Tholan.

“Os dados são um denominador comum que informa e impacta todos os aspectos do negócio”, acrescentou. “E na AIT, nosso investimento em levar a habilitação de dados para o próximo nível demonstra claramente que os dados são um pilar fundamental da organização, com a nova equipe de IA e ciência de dados trabalhando para habilitar uma nova era de crescimento dramático para a empresa”.

O grupo de IA e ciência de dados é composto por três equipes principais:

Habilitação de dados – liderando um processo disciplinado em toda a empresa para reorganizar os redutos de dados existentes em ativos compatíveis com a próxima geração que criarão novos níveis de confiança com as partes interessadas por meio de maior eficiência e soluções cada vez melhores

– liderando um processo disciplinado em toda a empresa para reorganizar os redutos de dados existentes em ativos compatíveis com a próxima geração que criarão novos níveis de confiança com as partes interessadas por meio de maior eficiência e soluções cada vez melhores Governança de IA e ciência de dados – desenvolvendo novos recursos comerciais de IA com ênfase em maior precisão e proteções de privacidade para clientes e colegas de equipeàmedida que a tecnologia continua a amadurecer e evoluir

– desenvolvendo novos recursos comerciais de IA com ênfase em maior precisão e proteções de privacidade para clientes e colegas de equipeàmedida que a tecnologia continua a amadurecer e evoluir Inteligência de negócios e análise – fornecendo relatórios centralizados e soluções de visualização dedicados em toda a organização

A equipe de IA e ciência de dados está implementando uma abordagem regimentada para transformar os dados em toda a rede global da AIT, incluindo etapas para redefinir os domínios principais e aprimorar os fluxos de trabalho testados pelo tempo. O gerenciamento de dados com base em uma versão única da verdade recém-configurada estará bem posicionado para dar suporte a novos e poderosos indicadores-chave de desempenho.

"Tratar os dados como um ativo envolve esforços rigorosos para reorganizar e aproveitar milhões de entradas, que serão aplicadas de maneiras significativas para aprimorar a inteligência de negócios, aumentar a eficiência e impulsionar a inovação”, disse Chew.

“A ambição de elevar o nível da qualidade e da governança dos dados a patamares mais altos acaba melhorando os resultados para as partes interessadas, pois continuamos a conquistar a confiança de nossos clientes”, acrescentou. “Nossa iniciativa de IA e ciência de dados diferenciará ainda mais a AIT com remetentes e investidores quando comparada a outras empresas do setor de agenciamento de carga”.

Sobre a AIT Worldwide Logistics

A AIT Worldwide Logistics é uma transportadora global de cargas que ajuda empresas a crescer expandindo o acesso a mercados em todas as partes do mundo onde podem vender e/ou adquirir suas matérias-primas, componentes e produtos acabados. Por mais de 40 anos, a líder em soluções de cadeia de suprimentos sediada em Chicago tem contado com uma abordagem consultiva para construir uma rede global e parcerias confiáveis ??em quase todos os setores, incluindo aeroespacial, automotivo, varejo de consumo, energia, alimentos, governo, alta tecnologia, industrial, ciências biológicas e marítimo. Apoiado por tecnologia escalável e fácil de usar, o modelo de negócios flexível da AIT personaliza entregas de ponta a ponta via mar, ar, terra e ferrovia – no prazo e dentro do orçamento. Com colegas de equipe especialistas em mais de 150 locais espalhados pelo mundo na Ásia, Europa e América do Norte, as opções de serviço completo da AIT também incluem desembaraço aduaneiro, gerenciamento de depósito e serviços de luvas brancas. Saiba mais em www.aitworldwide.com.

Nossa Missão

Na AIT, buscamos intensamente oportunidades para ganhar a confiança de nossos clientes, oferecendo excepcionais soluções logísticas mundiais, valorizando apaixonadamente nossos colegas de trabalho, parcerias e comunidades.

