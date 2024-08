Novotel Recife Marina tem iluminação integrada à paisagem

O Complexo Porto Novo Recife, localizado Centro da capital pernambucana, trouxe uma abordagem de iluminação e integração paisagística, destacando a importância da sustentabilidade e do respeito à biodiversidade local. Este projeto, que inclui o Hotel Marina Recife e o Expo Center, prioriza a preservação do ecossistema do estuário e a criação de uma ambiência para os hóspedes.



A diretora da Aviar Conceitos Criativos, Márcia Chamixaes, explica que o projeto de iluminação foi pensado para respeitar a fauna da região. "Sob o ponto de vista do paisagismo, utilizamos fontes de iluminação na área externa, para minimizar o impacto na biodiversidade local", diz. A área de estuário ao redor do complexo é uma zona ecologicamente sensível, e o cuidado com a iluminação foi um ponto para garantir que a fauna local não fosse perturbada.

"Toda intervenção e construção humana gera um impacto, seja ele positivo ou negativo. Em relação aos impactos que menos compreendemos ou sobre os quais temos menos controle, destacam-se os resíduos físicos, como a luminosidade, por exemplo, que pode alterar o relógio biológico de alguns animais. Durante o período noturno, a presença de luz artificial pode causar estresse, pois muitos vertebrados necessitam da iluminação para alcançar um relaxamento durante o sono. Portanto, é essencial considerar esses aspectos ao planejar e executar intervenções humanas no meio ambiente", explica Maurício Dália, bacharel em Ciências Biológicas Ambientais pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e mestre em Ecologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

Além de priorizar a preservação ambiental, o projeto também usa sistemas de iluminação que prometem menor consumo energético e maior durabilidade. A escolha por fontes de LED, que oferecem uma iluminação direta em tonalidade branco quente, visa não apenas a eficiência energética, mas também o bem-estar dos hóspedes e a facilidade de manutenção. "A luz é utilizada como um fator de bem-estar, tanto para os seres humanos quanto para a biodiversidade da região", afirma Márcia.



A iluminação além do sustentável



Para o biólogo, as decisões do design de iluminação do Novotel Recife Marina e Expo Center priorizam tanto a sustentabilidade, no que se refere ao consumo consciente de energia, quanto à biodiversidade local, levando em conta a minimização dos impactos ambientais. "Isso reflete um ponto muitas vezes negligenciado no contexto do ESG (Environmental, Social and Governance). Frequentemente, o 'E', referente ao meio ambiente, não recebe a mesma atenção que o 'S' (social) e o 'G' (governança). Nesse caso, a estratégia adotada demonstra uma preocupação com o componente ambiental do ESG, abordando um aspecto frequentemente negligenciado", explica.



O especialista ainda destaca que as tecnologias utilizadas foram estratégicas do ponto de vista biológico da região. "Começando pela escolha da tecnologia, que reduz o gasto energético, diminuindo o consumo através do tipo de tecnologia utilizada, da quantidade de iluminação instalada, bem como do formato e disposição da distribuição luminosa. Além disso, as escolhas feitas no projeto de iluminação foram benéficas para a biodiversidade local", conta Dália.



Patrimônio histórico e ambiental



O projeto luminotécnico foi desenvolvido levando em consideração as especificações de arquitetura, assinadas por JCL Arquitetos, Michaellis Arquitetos e Luiz Vieira Paisagismo . "A iluminação da fachada foi planejada para harmonizar com a ambiência do bairro, utilizando fontes na cor amarela para evitar um contraste com os edifícios circundantes", destaca Márcia. O bairro de São José abrange uma área de 3,26 quilômetros quadrados e, segundo o censo de 2010 do IBGE, abriga 8.688 moradores. O entorno preserva a atmosfera do Recife Antigo, oferecendo um cenário rico em cultura e tradição.

A arquitetura do hotel e do centro de convenções, feitas em concreto, foi projetada para se integrar ao ambiente, criando uma conexão visual que valoriza a arquitetura do empreendimento sem destoar da paisagem noturna do centro do Recife. A praça de acesso ao lobby, com iluminação up light e linhas de LED instaladas no piso, integra a via pública à bacia do Pina. Internamente, o ambiente foi projetado para proporcionar a melhor experiência aos usuários, seguindo o conceito do grupo Accor.

"A iluminação projetada não apenas na orla, mas também nas áreas arborizadas da região, minimiza o estresse sobre as espécies que habitam essas áreas. Essa abordagem, portanto, não só promove a sustentabilidade, mas também foca na preservação da biodiversidade urbana", comenta o biólogo". O Complexo Porto Novo Recife busca o equilíbrio da sustentabilidade, design de iluminação e respeito às leis de proteção do patrimônio histórico e ambiental, criando um espaço que convida visitantes e moradores a explorar e apreciar a cidade do Recife", finaliza Márcia.



Novotel Recife Marina



O hotel, que será operado pela Atrio, da rede francesa Accor, faz parte do complexo Porto Novo Recife e integra o hotel com 299 apartamentos, uma marina e centro de convenções. A marina do complexo, construída pela empresa espanhola M3 Marinas, sediada em Barcelona, tem capacidade para atracar até 200 barcos. O restaurante Bargaço, com 33 anos de funcionamento e especializado em frutos do mar, vai inaugurar nova operação Novotel, aproveitando localização e vista.

Já o Recife Expo Center, equipamento para feiras e eventos com centro de convenções, integra o projeto e terá capacidade para até sete mil pessoas. Localizado nos armazéns 16 e 17, ao lado do hotel, o espaço para eventos está sendo erguido em uma área com cerca de oito mil metros quadrados. No total, foram investidos R$ 280 milhões.

Sobre a Aviar Conceitos Criativos



A Aviar tem sede no Recife, Pernambuco. Especializada na economia criativa, o negócio expandiu seu leque de atuação, indo além do desenvolvimento de projetos de arquitetura e iluminação para incluir também treinamentos e palestras em seu portfólio. A administração e o planejamento estratégico da Aviar são conduzidos pela arquiteta Márcia Chamixaes, com 30 anos de atuação como designer de iluminação, com foco na concepção de soluções e na coordenação da equipe de desenvolvimento.

