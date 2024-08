A G2 Risk Solutions (G2RS), líder global em business intelligence de risco e conformidade, comemora hoje o lançamento da versão API de seu principal produto que avança a sua visão para simplificar e otimizar o gerenciamento de risco do comércio para bancos compradores e facilitadores de pagamentos. Global Onboarding, uma solução de integração de comerciantes baseada em IA, ajuda os usuários a integrarem novos comerciantes com segurança e rapidez, com avaliações de risco preditivas altamente precisas.

Uma solução para gerenciar tudo

Global Onboarding é o bloco de construção final em uma solução unificada que incorpora a integração de forma perfeita com os produtos de monitoramento da G2RS, Monitoramento persistente de comerciantes e Detecção de lavagem de transações. Pela primeira vez, os gerenciadores de risco possuem a capacidade, em uma plataforma única, de subscrever comerciantes, aprová-los de forma inteligente em escala e depois conduzir o fluxo de comerciantes aprovados para dentro e para fora de atividades que monitoram continuamente inúmeras condutas ilegais e/ou violadoras.

“Estamos entusiasmados por sermos os primeiros a oferecer uma solução integrada com base no nosso Merchant Map® e IA aprimorada”, disse Brian Longe, diretor-executivo da G2RS. “Nossos clientes precisam atuar de forma rápida e precisa para capturar novas oportunidades comerciais, enquanto também minimizam o risco do portfólio de comerciantes. A velocidade é dinheiro, e nossa solução finalmente permite que cresçam de forma segura e inteligente.”

Inovação para acompanhar a evolução

À medida que o cenário do comércio eletrônico se expande com novos comerciantes on-line e opções de pagamento digital, a concorrência aumenta. Ao mesmo tempo, as regulamentações se tornaram extremamente complexas e punitivas, e os maus participantes se tornaram mais sofisticados. As empresas precisam de inovação e agilidade para permaneceremàfrente neste ecossistema. A integração eficaz de comerciantes é uma etapa fundamental na configuração eficiente de clientes comerciantes para a aceitação segura de pagamentos digitais, evitando, ao mesmo tempo, a exposição a fraudes, infrações de regras de serviços de cartão e multas regulatórias.

"O panorama em expansão do comércio eletrônico apresenta oportunidades interessantes e desafios significativos para o setor de pagamentos", disse Rochelle Blease, presidente da G2RS para soluções de risco comercial. "O Global Onboarding capacita as instituições financeiras e outros provedores de pagamento a navegarem por este ambiente dinâmico com segurança, atuando rapidamente em novas oportunidades de negócios enquanto minimizam a exposição a atividades ilegais e a não conformidade."

Combinando os melhores recursos da indústria

O Global Onboarding incorpora tecnologia proprietária avançada para habilitar a integração rápida e confiante de comerciantes. A solução inclui recursos consolidados de mitigação de risco e de capacitação de negócios da G2RS, exclusivos no setor de pagamentos, incluindo:

Merchant Map®, um banco de dados de comportamento dos comerciantes, exclusivo do setor, desenvolvido ao longo de mais de 20 anos com bilhões de pontos de dados, todos validados por analistas especialistas da G2RS.

Compass Score®, uma pontuação abrangente, orientada por IA, que prevê o risco de atividade problemática dos comerciantes durante os próximos 12 meses. Os modelos de pontuação sintetizam os dados do Merchant Map e fontes de dados adicionais, incluindo listas de observação e registros de sanções, classificações de consumidores e mídia adversa, além de informações baseadas em risco para conformidade de conteúdo e risco operacional.

O gerenciamento de risco do ciclo de vida do comerciante, uma abordagem abrangente que inclui o risco desde a subscrição e integração até o monitoramento contínuo e detecção de lavagem de transações, com re-subscrição, conforme necessário, para auditorias ou investigações.

"Nossos clientes globais precisam de ferramentas que acompanhem a crescente complexidade e crescimento do setor”, disse Gavin Andrews, diretor de gerenciamento de produtos da G2RS. “As informações alimentadas por IA, avaliações de risco abrangentes e fluxos de trabalho prontos para automação no Global Onboarding abordam as necessidades críticas de eficiência, precisão e tomada de decisão mais inteligente quando se integra comerciantes. Esta é a fintech que ajuda os provedores de pagamento a escalar suas operações com maior confiança.”

Para saber mais, acesse g2risksolutions.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240827480716/pt/

Contato com a mídia:

Nicole Selinger (pela G2 Risk Solutions)

nicole@kmprcollective.com

314-805-2165