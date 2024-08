Estudo aponta dados sobre panorama da pequena indústria

Em relatório divulgado no Portal da Indústria, chamado Panorama da Pequena Indústria, apontou que o Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) das empresas de pequeno porte registrou uma queda, refletindo uma diminuição na confiança dos empresários. Conforme informado na publicação, o ICEI atingiu 49,3 pontos, uma redução de 0,4 ponto em relação ao mês anterior. Segundo os dados apresentados, essa queda foi impulsionada principalmente pela piora na percepção das condições correntes das indústrias de pequeno porte.

O relatório aponta que, apesar da queda na confiança, as perspectivas para os próximos seis meses continuam favoráveis. O Índice de Perspectivas, que mede a expectativa dos empresários quanto ao futuro, registrou 49,5 pontos, acima da média histórica de 47,0 pontos. Este resultado, segundo o relatório, destaca a resiliência do setor, especialmente na Indústria de Transformação, que continua mostrando sinais positivos mesmo em meio a desafios.

Conforme dados divulgados, a análise por segmento industrial revelou comportamentos distintos. A Indústria Extrativa apresentou um avanço no desempenho, enquanto a Indústria de Transformação manteve-se estável. Por outro lado, a Indústria da Construção registrou uma queda significativa, impactando o desempenho geral das pequenas indústrias em junho de 2024. Segundo o Panorama da Pequena Indústria, o Índice de Desempenho permaneceu em 45,3 pontos, refletindo estabilidade em relação a maio, mas ainda abaixo dos valores registrados nos dois anos anteriores.

No segundo trimestre de 2024, o Índice de Situação Financeira das pequenas indústrias também mostrou uma melhora, subindo de 40,5 pontos para 41,1 pontos. Conforme informado na publicação, esse aumento foi impulsionado principalmente pelo desempenho positivo da Indústria de Transformação, que registrou um crescimento na margem de lucro operacional. No entanto, as indústrias Extrativa e de Construção enfrentaram dificuldades, especialmente no acesso ao crédito, que continua sendo um desafio para os empresários desses segmentos.

José Antônio Valente, diretor da empresa de franquia de máquinas e equipamentos Trans Obra, afirmou que essa retração na confiança, refletida na redução para 49,3 pontos, é um indicador relevante para o setor de locação de equipamentos para construção civil, especialmente porque a confiança dos empresários influencia diretamente as decisões de investimento e expansão. “Para o setor de locação de equipamentos, essa resiliência no mercado, principalmente na Indústria de Transformação, sinaliza que há espaço para otimismo. Empresas que conseguirem ajustar suas operações, oferecendo soluções mais flexíveis e adaptadas às necessidades atuais, poderão se beneficiar dessa perspectiva de recuperação”.

Ainda sobre o relatório, é possível encontrar informações sobre os principais problemas enfrentados pelas pequenas indústrias no segundo trimestre de 2024. O documento informa que a elevada carga tributária liderou as preocupações, com 43,5% das assinalações na Indústria de Transformação e 33,3% na Indústria da Construção. Em segundo lugar, a demanda interna insuficiente e as taxas de juros elevadas foram apontadas como os principais entraves, afetando negativamente o setor e dificultando o acesso ao crédito.

Perguntado sobre o estudo, José Antônio afirmou que os setores da pequena indústria devem continuar atentos às oscilações no mercado, aproveitando as oportunidades que surgirem, especialmente em segmentos que mostram resiliência. “Com estratégias bem alinhadas às novas demandas e oferecendo soluções inovadoras, é possível não apenas atravessar esse período de incertezas, mas também posicionar-se de maneira competitiva para o futuro”.

