Soldiers promove o Dia da Creatina com foco em vida saudável

Um dos suplementos mais vendidos no Brasil acaba de ganhar um dia oficial no calendário da Soldiers Nutrition. A proposta é de que a creatina, velha conhecida de praticantes de exercícios físicos, agora tenha uma data que celebre não só a importância para o desempenho físico, mas também para a saúde da população em geral. Amplamente recomendada por nutricionistas, a substância é um dos poucos suplementos que, além de ser aliada de atletas e esportistas, pode também ajudar na memória, na redução da fadiga, na saúde dos ossos e até mesmo na depressão.



A iniciativa, que é uma ação institucional da Soldiers Nutrition, marca nacional de suplementos alimentares, tem como objetivo reconhecer e conscientizar sobre como a suplementação de creatina pode ajudar além das questões estéticas.



“Nosso objetivo com o Dia da Creatina é educar, informar e garantir que todos tenham acesso a informações precisas e seguras sobre o uso da creatina, além de celebrar a ciência e o compromisso com a saúde e desempenho pessoal”, destaca Yuri Abreu, CEO e fundador da Soldiers Nutrition.



A data escolhida para a ação comercial da marca foi 31 de agosto, dia do aniversário do cientista francês Michel Eugène Chevreul, que foi quem identificou a substância em 1832.



Foi a partir dessa descoberta que muitos pesquisadores começaram a analisar a creatina para compreender a função da substância no corpo humano. Mas foi só em 1920 que os estudos confirmaram a eficácia do suplemento no metabolismo energético nos músculos. Algumas décadas depois, por volta de 1970, a creatina começou a fazer parte da rotina de atletas e fisiculturistas por melhorar o desempenho físico.

Atualmente, a creatina é um dos suplementos mais vendidos no Brasil e um dos mais usados no mundo todo. Em 2023, a creatina foi o suplemento alimentar mais pesquisado no Google, com um crescimento de mais de 30% comparado ao ano anterior (2022), superando o whey protein.

Creatina é uma aliada da saúde

O uso da creatina está constantemente associado aos atletas e fisiculturistas, pois grande parte das pessoas conhece os efeitos do suplemento para o desempenho físico, mas estudos comprovam que a substância pode fazer muito mais pela saúde do que se pensava e até proporcionar um envelhecimento mais saudável.

Um aspecto positivo da creatina é sua atuação no desempenho cognitivo. Os resultados de uma pesquisa feita pelo Instituto de Neurociências e Medicina (INM-2), na Alemanha, mostram que a creatina pode melhorar a memória de curto prazo e a capacidade de raciocínio, principalmente em situações de privação de sono.

Essas vantagens da literatura científica validam a relevância e o impacto do suplemento na qualidade de vida e, dentro do segmento de nutrição clínica. De acordo com uma pesquisa realizada pela E4 e noticiada pelo portal de informações do Congresso Internacional de Nutrição Integrativa, na área de atuação dos nutricionistas clínicos 69,1% dos profissionais recomendam a creatina para apoiar na manutenção da saúde. Já no segmento de nutricionistas em geral, 67,3% indicam o suplemento para aumentar o rendimento esportivo.

Setor de suplementos alimentares

Os suplementos alimentares estão presentes em 59% dos lares brasileiros, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins Especiais e Congêneres (Abiad), colocando o Brasil como o terceiro maior mercado de suplementos alimentares do mundo. Em 2023, o segmento nacional chegou a R$ 4,3 bilhões e, segundo a Euromonitor, esse número deve atingir R$ 9,5 bilhões em 2028. Em nível global, a expectativa é ultrapassar US$ 252 bilhões em 2025.





