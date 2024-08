Japão é destaque entre destinos desejados por brasileiros

Nos últimos anos, o Japão tem se tornado um país cada vez mais procurado por turistas do mundo todo, batendo o recorde de visitantes esperados para 2024 ainda no primeiro semestre do ano, fato que coloca o país no topo do ranking de destinos mais desejados do planeta. Comparando com os sete primeiros meses do ano passado, o país registra um crescimento de 61,7% no número de visitantes, segundo dados da Organização Nacional do Turismo Japonês (JNTO).

No caso dos brasileiros, a busca pelo destino nipônico também foi intensificada após o anúncio da isenção do visto para esses viajantes, implementada em setembro de 2023. A notícia levou a uma procura ainda maior por informações turísticas entre os brasileiros, colocando cidades como Tóquio, Osaka e Nagoya entre as mais procuradas em plataformas de passagens aéreas.

Para além da gastronomia e da cultura, o Japão encanta os viajantes pelas paisagens exuberantes, seja nos centros urbanos, seja nas áreas praianas ou campos. Em depoimento à Organização Nacional do Turismo Japonês (JNTO), brasileiros que já visitaram o país também exaltam a hospitalidade, a receptividade e, principalmente, a cordialidade do povo japonês, que se destaca mesmo diante das barreiras linguísticas. O cuidado com os outros, a preocupação com a hospitalidade e o respeito são uma das principais características do omotenashi, filosofia seguida pelos japoneses há séculos.

Outro destaque fica a cargo da eficiência dos meios de transporte do país, como os famosos trens-bala (shinkansen), que cobrem quase a totalidade do território japonês e circulam a 300km/h. O Japão também conta sua vasta malha de transporte com trens comuns, ideais para viagens regionais; ônibus locais e uma malha metroviária nas principais cidades grandes; além de opções de balsas e monotrilhos. Tanto para os residentes do país, quanto para os turistas, é possível adquirir o Japan Rail Pass (JR Pass), cartão que dá direito a viagens ilimitadas dentro de um período de 7, 14 ou 21 dias, a depender da necessidade.

As singularidades culturais nipônicas também encantam os visitantes: desde a ambientação das lojas e propagandas de marcas locais que circulam nas plataformas de mídia, até a arquitetura, a moda, a literatura e a culinária, reconhecidas internacionalmente. Fora dos polos metropolitanos, atividades características do cotidiano japonês, como as cerimônias do chá, as idas às áreas de fontes termais e experiências relacionadas a eventos históricos ou espiritualidade também registraram maior procura pelos brasileiros.

Tendo superado problemas decorrentes da poluição nas décadas de 1950, 1960 e 1970, o Japão tornou-se um país com vocação para a sustentabilidade e preservação ambiental. As paisagens naturais diversas do arquipélago, que vão desde os montes Fuji, Yotei e Za?, com seus picos nevados, até as praias de fácil acesso, como Okinawa, Yoron e Shirahama, são convites àqueles que procuram proximidade com o meio ambiente ou a prática de esportes, como o surf, ou ainda uma imersão em trilhas em meio à floresta.

O país também foi destacado nos depoimentos concedidos à JNTO como sendo um lugar ideal para viagens em família, com programações voltadas para diferentes idades, estilos e bolsos, ao longo de todo o ano.

A Japan House São Paulo é um dos espaços na capital paulista onde é possível conhecer mais sobre a cultura japonesa por meio de exposições, palestras, workshops, gastronomia, entre outras possibilidades como organizar a viagem ao país nipônico. A instituição abriga um Desk de Informações Turísticas da JNTO, que disponibiliza atendimentos de consultoria gratuitos com dicas sobre viagens ao país. Este serviço funciona aos sábados, domingos e feriados, das 9h às 18h, ou nos demais dias da semana através do site da organização.

Serviço:

Japan House São Paulo?

Endereço: Avenida Paulista, 52 – São Paulo, SP??

Horário de funcionamento: de terça a sexta, das 10h às 18h e sábados, domingos e feriados, das 10h às 19h.

Entrada gratuita. Reserva online (opcional) no link.

Mais informações no site.

JNTO – Desk de Informações Turísticas?

Japan House São Paulo (Avenida Paulista, 52)?

Sábados, Domingos e feriados: das 10h às 19h?

Atendimento nos demais dias da semana realizado através do site da Organização Nacional do Turismo Japonês (JNTO).

Website: https://www.japanhousesp.com.br/