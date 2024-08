Agroleite: Vitrine da Tecnologia do Leite na América Latina

A cidade de Castro, reconhecida como a Capital Nacional do Leite, esteve em destaque mais uma vez com a 24ª edição do Agroleite, evento técnico promovido pela Cooperativa Castrolanda. Realizado anualmente em agosto, o evento se consolidou como a vitrine de tecnologia do setor leiteiro, reunindo produtores, empresas, cooperativas, pesquisadores, agentes públicos e entusiastas do agronegócio.

O Agroleite oferece uma programação que destaca a produção de leite do município de Castro (PR), além de apresentar uma gama de produtos e soluções voltadas para a maximização da rentabilidade na pecuária leiteira. A exposição de animais, como as raças Holandesa e Jersey, é uma das atrações, junto com o Torneio Leiteiro e a Rota do Leite, que permite aos visitantes conhecerem propriedades da região.

Armando Carvalho, vice-presidente da Castrolanda, ressalta a importância do evento para o setor: “O Agroleite, em suas 24 edições, cresceu e ganhou notoriedade, não só para o Brasil, mas para toda a América Latina como vitrine tecnológica do leite”. Essa notoriedade reforça o impacto do evento na economia local e no fortalecimento da posição de Castro como líder nacional na produção de leite, um título oficializado pela Lei Federal nº 13.584 de 2017.

Para a Castrolanda, o Agroleite é um importante momento, como enfatiza Paulo Alberto Machinski, CFO da Castrolanda: “o Agroleite é o maior evento do calendário da cooperativa. Ele se projetou tão grande que é hoje o maior evento da América Latina sobre a cadeia do Leite. Ela faz parte das nossas vidas e mexe com toda a comunidade, a cooperativa, o município. É um orgulho para todos nós”. A edição deste ano cresceu em volume de expositores e contou com o lançamento de um parque tecnológico.

Além de ser uma plataforma para lançamentos de novos produtos e tecnologias, o Agroleite oferece oportunidade de networking e geração de negócios, atraindo mais de 150 mil visitantes de todo o país e do exterior. É uma oportunidade única para empresas do setor apresentarem seus produtos e reforçarem suas marcas em um ambiente voltado para o agronegócio e tecnologia.

A 24ª edição do Agroleite reafirma o compromisso da Cooperativa Castrolanda em promover o desenvolvimento do setor leiteiro, proporcionando um espaço para a troca de conhecimento e a realização de negócios que impulsionam o agronegócio nacional e internacional.

Mais um ano, a Macke Consultoria esteve presente no evento, acompanhando o desenvolvimento do agronegócio e estreitando laços com parceiros e clientes. "Visitar o Agroleite é uma experiência enriquecedora, pois nos permite estar próximos dos principais grupos do mercado e conferir produtos e tecnologias inovadoras disponíveis para o setor. É uma oportunidade de troca de conhecimento e de fortalecer nossa rede de contatos”, afirma André Maieski, sócio da Macke Consultoria.

Parque Tecnológico Agroleite

Durante a edição do Agroleite, o governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, firmou um memorando de entendimento com a cooperativa Castrolanda para a criação do Parque Tecnológico Agroleite. O parque terá o Castrolanda Expo Center, recinto de exposições da cooperativa, como centro de um ecossistema de inovação que irá integrar universidades, centros de pesquisa, empresas e startups para desenvolver soluções tecnológicas que impulsionem a cadeia produtiva do leite do Paraná. Essa iniciativa se alinha com a estratégia de consolidar a região de Castro como um polo de desenvolvimento de inovações, elevando a produtividade e a qualidade dos produtos lácteos no país.

Lei de Inovação do Paraná

Essa ação do governador Ratinho Jr. está em linha com as políticas estaduais voltadas para a inovação, complementando os esforços já realizados com a Lei de Inovação do Paraná (Lei nº 20.541/2021). Há pouco mais de um ano, foram regulamentados os decretos estaduais que estruturam essa lei, bem como o Fundo de Inovação das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Paraná (FIME/PR).

A legislação busca fortalecer a cultura empreendedora através da colaboração entre o poder público e a iniciativa privada, abrangendo tanto empresas quanto instituições de ensino superior. Com isso, a lei não só incentiva o desenvolvimento de soluções inovadoras, mas também promove a transferência de conhecimento acadêmico para o setor empresarial, além de reduzir os obstáculos burocráticos ao empreendedorismo e à inovação no estado.

A criação do Parque Tecnológico Agroleite é, portanto, um passo dentro da estratégia de posicionar o Paraná como referência em inovação e tecnologia, especialmente no setor agropecuário.

Para Maieski, um dos destaques do evento ocorreram no Pavilhão Tech, onde ocorreu o pitch de startups, que conectou várias áreas tecnológicas da cadeia do agronegócio leiteiro. “Iniciativa totalmente alinhada ao Marco Legal das Startups (nº. 182, de 1º de junho de 2021)”, afirma o sócio da Macke Consultoria.

Website: https://www.mackeconsultoria.com.br/