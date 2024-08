AIM lista 50 melhores marketplaces automotivos do mundo

A consultoria global AIM Group, com sede nos Estados Unidos e uma das principais empresas de inteligência nos mercados automotivo, imobiliário e de recrutamento, divulgou seu anuário de 2024 com o ranking dos 50 maiores marketplaces automotivos do mundo. O estudo avaliou o alcance e número de acessos de portais dos cinco continentes especializados em compras e vendas de veículos. No Brasil, a Webmotors ficou posicionada na 16ª, quatro posições acima do ranking de 2023, sendo o portal mais bem ranqueado na América Latina, com média de 33 milhões de visitas por mês.

Os dados são baseados no total de visitas mensais de marketplaces e classificados automotivos on-line a partir do Similarweb, extraídos em maio de 2024 com domínios internacionais agregados para criar um total de tráfego para cada marca específica.

Um dos itens avaliados, no caso da Webmotors, é a sua atuação no setor de tecnologia. Um exemplo de desenvolvimento recente é a Webmotors Serviços - solução que utiliza a inteligência artificial (IA) ofertada dentro do aplicativo do marketplace para permitir a solicitação de orçamentos de reparo para danos leves e médios no carro a partir de apenas uma foto.

Eduardo Jurcevic, CEO da Webmotors, avalia que essa posição de destaque no estudo foi possível graças à composição acionária bem-sucedida da Webmotors. “Marketplaces devem focar em experiências cada dia mais encantadoras e descomplicadas para seus clientes. É o que realizamos aqui por meio de parcerias bem-sucedidas com o CAR Group, um dos maiores marketplaces do mundo, e o Santander Brasil, bem como com o nosso time de pilotos que segue acelerando”, afirma o executivo.

A lista completa dos 50 maiores marketplaces automotivos do mundo pode ser acessada em www.aimgroup.com/2024-automotive-marketplaces-report/.

