Segundo os dados apresentados no último relatório da Sondagem Industrial, publicado no Portal da Indústria, a atividade industrial no Brasil registrou crescimento em julho de 2024. O índice de evolução da produção industrial atingiu 54,3 pontos, marcando um avanço significativo em relação ao mês anterior, quando o índice estava abaixo da linha divisória de 50 pontos. Esse crescimento reverte uma tendência de queda observada nos meses anteriores, sinalizando um melhor desempenho da indústria em comparação aos últimos anos.

Conforme informado na publicação, o aumento da produção industrial foi acompanhado por um crescimento no número de empregados no setor. O índice de evolução do emprego industrial atingiu 51,3 pontos em julho, superando o patamar de 50 pontos que indica crescimento. Esse avanço no emprego foi observado em todas as regiões do país, destacando-se como um dos melhores desempenhos para o mês de julho nos últimos anos.

O relatório também aponta que, apesar do crescimento na produção e no emprego, o nível de estoques na indústria continua em queda. O índice de evolução do nível de estoques atingiu 48,7 pontos em julho, permanecendo abaixo da linha de 50 pontos, o que indica uma redução nos estoques frente ao mês anterior. Além disso, o estudo mostra que o indicador de estoque efetivo em relação ao planejado registrou 48,2 pontos, demonstrando que os níveis de estoque estão inferiores ao planejado pelos empresários do setor.

Com relação à Utilização da Capacidade Instalada (UCI), a publicação mostra que houve um avanço de 1 ponto percentual em julho, atingindo 71%. Esse patamar é considerado elevado, estando 2 pontos percentuais acima da média histórica para o mês de julho. O aumento na UCI foi significativo na região Sul, que registrou o maior crescimento, atingindo 73%, um nível superior ao observado antes das enchentes que impactaram o Rio Grande do Sul.

José Antônio Valente, diretor da empresa locadora de máquinas Trans Obra, afirmou que o aumento na produção industrial e no emprego são indicativos positivos de uma retomada, mas a contínua queda nos níveis de estoque sugere uma necessidade de maior eficiência e adaptação das cadeias de suprimento. “A indústria precisa explorar novas tecnologias que aumentem a produtividade sem inflacionar os custos operacionais, e investir em práticas sustentáveis que assegurem a longevidade das operações em um cenário econômico e ambiental cada vez mais complexo”.

Ainda sobre o relatório publicado, verifica-se que existem expectativas positivas para os próximos meses. Em agosto de 2024, os índices de expectativas de demanda, de compras de matérias-primas e de número de empregados na indústria apresentaram crescimento, indicando otimismo entre os empresários do setor. No entanto, o índice de expectativa de quantidade exportada recuou 1 ponto, atingindo 51,8 pontos. Apesar desse recuo, o índice ainda permanece em um nível otimista.

Perguntado sobre o assunto, José Antônio afirmou que a construção de uma indústria mais resiliente passa por investimentos em infraestrutura robusta e em estratégias de gestão de riscos, que permitam às empresas não apenas se recuperarem rapidamente de crises, mas também prosperarem em um ambiente de incertezas. José Antônio continuou dizendo que na unidade da empresa de locação de martelete Transobra, existe um entendimento de que novas tecnologias são fundamentais para a saúde de qualquer negócio na área industrial e na construção civil. “Essa compreensão sobre investimentos, tecnologia pode transformar o crescimento atual em uma base sólida para um desenvolvimento industrial contínuo”.

