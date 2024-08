MPD lança Hera Perdizes com espaços verdes e fachada ativa

A MPD Engenharia, construtora que atua em diversos segmentos da construção civil e na incorporação com desenvolvimentos de produtos de médio e alto padrão, realizou a entrega de chaves do seu mais recente projeto finalizado: Hera Perdizes. Localizado em um dos bairros mais tradicionais da cidade, o empreendimento une conceitos modernos em seu design com a herança de valores importantes da região, como espaços verdes, sua horta urbana. O Hera apresenta um condomínio residencial de alto padrão de 28 pavimentos, agregando 101 apartamentos.

O projeto oferece duas opções de metragem para atender aos mais diversos perfis de moradores e famílias. São 49 unidades de 70 m² e 48 unidades de 111 m². O projeto inclui também quatro unidades duplex, sendo duas de 125 m² e duas de 202 m². Todos os apartamentos possuem o conceito de "Open View", com varandas livres em todas as unidades e terraço em formato de “L”, que proporciona uma vista ampla do bairro, inclusive para o Allianz Parque, palco dos principais shows e eventos da cidade. Além disso, as unidades também refletem a modernidade do projeto por meio do Open Space, que valoriza o espaço interno dos apartamentos permitindo maior integração entre os ambientes e mais opções na hora do morador decorar sua casa.

Para Débora Bertini, diretora geral de incorporação e vendas da MPD, a entrega do segundo empreendimento da marca na cidade de São Paulo concentrou-se em atender às necessidades e expectativas dos consumidores, o que resultou em um destaque de vendas em sua fase final. “Desde antes do lançamento, pensamos em um produto com características próprias e únicas, respeitando a herança da região. O projeto oferece diversas facilidades que trazem conforto e amplitude para o apartamento.”, comenta a executiva.

Outro diferencial do Hera está em suas áreas comuns, com sua decoração de interiores assinada por Claudia Albertini. A horta urbana é outra característica do empreendimento, integrando o projeto paisagístico de Beth Miyazaki. O local conta ainda com um lobby com pé direito triplo, parte do projeto arquitetônico da SPOL Architects.

Separada em dois pavimentos, a área de lazer do Hera conta com pet space, piscina com raia de 20m, espaço coworking, espaço fitness, lounge coberto, espaço e terraço gourmet com churrasqueira e forno de pizza, espaço e elevador delivery, com acesso a todos os andares, brinquedoteca, playgrounds específicos para diferentes faixas etárias, sauna, sala de massagem, entre outros. O local também possui dispositivos de sombreamento externos, iluminação LED e coletores solares de água quente que reduzem o uso de energia do edifício, sistema automático de irrigação dos jardins otimizando o consumo de água e central de recepção de lixo com espaço para armazenamento de lixo reciclável, permitindo coleta seletiva.

Com poucas unidades ainda disponíveis para venda e com um decorado de 111 m² diretamente na torre do imóvel para visitação, o empreendimento está localizado em Perdizes, próximo à Casa das Caldeiras e a uma das principais áreas gastronômicas do bairro. O Hera conta ainda com uma fachada ativa com duas lojas e fica a poucos minutos de locais de referência do bairro, como o SESC Pompeia, o Parque da Água Branca, o Allianz Parque, os shoppings West Plaza e Bourbon, o campus da PUC, e importantes estações de trem e metrô, incluindo a futura Linha 6-Laranja. Além disso, há diversos mercados, restaurantes, hospitais e escolas nas proximidades.

Ações de experiência com clientes: Para a cerimônia de entrega das chaves, a incorporadora implementou uma série de ações destinadas a fortalecer o relacionamento com seus clientes. Entre elas, uma experiência de degustação de vinhos com a Caves Santa Cruz, que apresentou a história e a herança de seus portfólios; uma parceria com a Leroy Merlin, que montou o espaço do cliente e concedeu cashback aos moradores do Hera; além de um Google Nest Mini presenteado pela incorporadora para os novos habitantes do empreendimento. Para encerrar a recepção, a entrega de chaves incluiu brindes e vouchers de desconto para produtos e serviços de marcas parceiras do "MPD+ Clube de Vantagens", como Casa Mansur, Casa do Mármore e Arbor Cortinas, entre outros, visando proporcionar uma experiência completa aos novos moradores.

“Para nós, a experiência do cliente é fundamental. Cada detalhe do Hera Perdizes foi pensado para garantir que os novos moradores se sintam acolhidos. Desde as escolhas por trás da criação destes empreendimentos, até os brindes e serviços, buscamos proporcionar uma experiência memorável”, encerra Adriana Dalonso, gerente de relacionamento com o cliente da MPD.

