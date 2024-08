Sempre emblemático. O TOM FORD Runway Lip Color é o acessório de moda definitivo.

Apresentando Angelina Jolie para o novo TOM FORD Runway Lip Color em uma campanha que reúne dois ícones. Uma pioneira inveterada, Jolie conduz sua narrativa pessoal com força, confiança e um compromisso intransigente com expressão própria. Vencedora do Oscar, Globo de Ouro e Tony Award, Jolie se estabeleceu como um ícone internacional em cinema, teatro e moda. Ela vai além do que o papel de uma artista pode ser, explorando sua influência através de seu trabalho humanitário, tendo mais de 20 anos na área, com foco em refugiados e direitos humanos. Além disto, como empreendedora da moda, fundou recentemente o Atelier Jolie, um centro para artistas, capacitando as pessoas a participar da criação de sua própria moda, com foco na sustentabilidade.

A campanha é fotografada por Mert Alas e Marcus Piggott, uma homenagem cinematográficaàbeleza feminina e seu poder. Lançada em 3 de setembro, as imagens e o vídeo da campanha mostram Jolie estudando para um papel, uma personagem que ama a câmera quase tanto quanto ela a ama. Um retrato de uma mulher que faz tudo em seu olhar particular, extraindo confiança do poder de seu tom característico: 16 Scarlet Rouge.

Ao acreditar em seu poder transformador, não há nada mais chamativo do que um lábio intenso. A TOM FORD BEAUTY entrou pela primeira vez na categoria de lábios com a estreia da Private Blend Lip Color Collection em 2010. O novo TOM FORD Runway Lip Color, um item básico nas passarelas, evolui como uma verdadeira peça de luxo para marcar o início de uma nova era. A fórmula é elaborada com um complexo hidratante que condiciona os lábios em emoliência decadente com cores ricas e resistentes ao desbotamento. Com estreia em setembro, a coleção irá contar com 18 tons, 10 existentes e 8 novos.

