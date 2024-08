Especialista fala sobre benefícios da aula de Low Pressure

Em setembro, as aulas de Low Pressure Fitness estarão de volta na Cia Athletica, unidade Kansas, localizada no bairro do Brooklin em São Paulo. Criada na Espanha pela Dra. Tamara Rial, essa metodologia tem como objetivo reduzir a pressão intra-abdominal, fortalecendo o assoalho pélvico e a musculatura profunda do core, como o transverso abdominal.

A aula de Low Pressure Fitness na Cia Athletica tem duração de 30 e 45 minutos e, além do peso e dos movimentos corporais, podem ser usados durante a aula materiais como bola, bands, bosû, faixas elásticas, magic circle, entre outros.

“Durante a aula, a prática da respiração ritmada, cadeias fasciais, hipopressivo e técnica neurodinâmica, proporcionam a reeducação postural e a melhora da estética do abdômen diminuindo sua circunferência”, explica Patrícia Capucho, Gerente Técnica Cia Athletica Kansas e Specialist Coach LPF desde 2015.

O método Low Pressure é ministrado por profissionais de educação física certificados pela Escola Low Pressure Fitness (Internacional Hipopressivo & Physical Terapy Institute). Na Cia Athletica, as aulas de LPF são indicadas para todos os níveis de condicionamento físico, possibilitando que todos os alunos possam participar e obter resultados.

De acordo com a Gerente Técnica Cia Athletica Kansas, alimentação saudável e outros exercícios complementares podem potencializar os resultados dessa aula, como musculação, cardio ou esportes em geral. A especialista explica ainda que mulheres com flacidez ou pós-parto podem obter bons resultados, já que a aula de LPF recupera a funcionalidade do abdômen e restabelece a diástase abdominal.

A prática regular pode ajudar: na tonificação abdominal, na prevenção de lesões, recuperação pós-parto, na prevenção de incontinência urinária, na melhora do funcionamento do intestino, na performance esportiva e na melhora da qualidade de vida.

“Os resultados visuais são imediatos, como correções posturais e hábitos respiratórios. Para resultados mais sólidos, dependerá da constância da prática. O recomendável é fazer a atividade pelo menos uma vez por semana, sendo que em 10, 12 aulas, os resultados estéticos podem ser considerados sensacionais”, finaliza Patrícia.

