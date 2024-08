Setor de contact center abre 700 vagas de empregos CLT

O Sintelmark- Sindicato Paulista das Empresas de Contact Center está abrindo 700 vagas de emprego em regime CLT para suas empresas associadas. São vagas para operador de telemarketing, supervisor de operações, atendente de SAC, auxiliar de limpeza, analista de prevenção à fraude, analista de atendimento bilingue, agente de relacionamento, suporte técnico, auxiliar de qualidade, atendente técnico, consultor de vendas e operador de cobrança.

As oportunidades incluem modelo de trabalho presencial, remoto ou híbrido, com benefícios (vale refeição, vale transporte, seguro de vida e convênio médico) conforme a vaga da empresa.

Os currículos podem ser enviados para o site https://www.sintelmark.org.br/. O Sindicato recebe os currículos e os dispara para todas as suas empresas associadas. O site está com uma landing page específica para captação dos currículos.

Segundo Luis Crem, presidente do Sintelmark, o setor tem oferecido emprego com registro em carteira para todos os públicos, no entanto, são maioria nas empresas de contact center colaboradores mulheres, negros e pessoas LGBTQIA+. “Prova que o setor é um dos mais inclusivos do país, sendo também porta de entrada para o jovem no primeiro emprego. Outra característica é a oportunidade de ascensão profissional oferecida pelo segmento”, destaca Crem.

Para o presidente, além do setor oferecer a carga horária de 6 horas em regime CLT, também possibilita o trabalho em sistema home office e dá oportunidade de ascensão profissional, permitindo maior flexibilidade aos profissionais. ”O horário flexível possibilita às mães estarem mais presentes junto aos seus filhos e ainda terem tempo para cursar uma universidade e se aprimorarem profissionalmente”, observa.

Convenção coletiva do setor prevê inclusão e garante diversidade

Reajuste salarial acima da inflação e garantia de benefícios sociais que garantem inclusão são conquistas efetivas no instrumento coletivo do setor. A convenção coletiva da categoria prioriza a inclusão.



Na cláusula 39, por exemplo, garante a participação efetiva e igualitária no processo de seleção interna de todos os setores da empresa, da população afrodescendente, pessoas LGBTQIA+ e mulheres, garantindo a todos os mesmos níveis de avaliação para equilíbrio das condições de oportunidade e ascensão de renda. Na cláusula 28 prevê o reconhecimento da união homoafetiva de cônjuges do trabalhador da empresa.

Para o presidente do Sintelmark, a inclusão transcende a aceitação. “É a busca ativa por igualdade. Nossas ações refletem nosso compromisso com todos, demonstrando que a diversidade não é apenas um valor, mas uma prática essencial para o desenvolvimento sustentável do setor”, destaca.

Website: https://www.linkedin.com/company/sintelmark-empresas-especializadas-nas-relacoes-clientes/