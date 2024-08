Gestor de tráfego ajuda empresas no ambiente digital

Em média, oito a cada dez casas brasileiras (84%) contam com uma conexão à internet, conforme dados da pesquisa TIC Domicílios 2023, do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação. Em 2022, o percentual era de 80%. O indicativo se mantinha estável desde 2020.

Segundo o balanço, apenas 29 milhões dos brasileiros não utilizam a internet, uma queda de 20% com relação à pesquisa anterior, quando 36 milhões de pessoas do país afirmaram que não acessavam o mundo virtual.

Victor Hugo Piovan, gestor de tráfego pago à frente da Proads - Performance Digital, empresa que atua com agência de tráfego pago, consultoria de Google Ads, gestão de automações, dashboards e digital analytics, observa que, cada vez mais, cresce o número de brasileiros que utilizam a internet tanto para fins educacionais e profissionais, como para compras e entretenimento.

Nesse cenário, segundo Piovan, um profissional é essencial para empreendimentos que querem alcançar êxito no ambiente on-line: o gestor de tráfego pago.

Ele explica que um gestor de tráfego pago atua em frentes como planejamento de campanhas, ajudando a definir objetivos, público-alvo e orçamento. “Além disso, um especialista da área trabalha com a criação e otimização de anúncios, desenvolvendo textos e imagens atraentes e ajustando conforme o desempenho”, explica.

Segundo Piovan, um gestor de tráfego pago também oferece a seleção de palavras-chave com a identificação de termos relevantes para o negócio. O gestor também realiza análise de dados e monitora métricas como CTR (Click Through Rate – o número de cliques recebidos pelo anúncio dividido pelo número de vezes que ele foi exibido), CPC (custo por clique recebido por um anúncio) e taxa de conversão.

“Um gestor de tráfego pago pode fazer ajustes em tempo real. Assim, é possível otimizar campanhas com base nos resultados obtidos e, ainda, preparar relatórios detalhados sobre o desempenho das campanhas”, explica.

Gestor pode ajudar com consultoria de Google Ads

De acordo com Piovan, muitas empresas e profissionais ainda se perguntam como funciona um serviço de consultoria de Google Ads e quais são os pontos mais importantes.

Segundo ele, a consultoria de Google Ads envolve:

Auditoria da conta: avaliação da estrutura atual e identificação de oportunidades.

Estratégia personalizada: desenvolvimento de plano alinhado aos objetivos do cliente.

Otimização contínua: ajustes regulares para melhorar o desempenho.

Treinamento: capacitação da equipe do cliente para melhor entendimento e uso da plataforma.

Acompanhamento de resultados: monitoramento constante e relatórios detalhados.

Na visão do fundador da Proads - Performance Digital, há, ainda, uma série de pontos importantes que devem ser observados, como o entendimento profundo do negócio e objetivos do cliente. O gestor de tráfego pago deve ter expertise técnica na plataforma Google Ads, foco em ROI (Return on Investment) e métricas relevantes para o cliente e uma comunicação clara e transparente.

“A gestão de tráfego pago e a consultoria de Google Ads são fundamentais para maximizar o retorno sobre o investimento em marketing digital”, afirma Piovan.

Para o especialista, vale contar com o apoio de uma empresa que possua uma abordagem data-driven, sempre baseando decisões em dados concretos e que, além do Google Ads, ofereça expertise em outras plataformas como Facebook Ads, LinkedIn Ads, entre outras. “A gestão de tráfego também pode ser potencializada pela IA (Inteligência Artificial) e processos de automações”, conclui Piovan.

Para mais informações, basta acessar: https://proads.com.br/