Todos os órgãos federais dos EUA devem garantir a integridade dos dados e impedir o acesso não autorizado para proteger os residentes dos EUA. A conformidade com leis como a Lei de Autorização do Programa Federal de Gerenciamento de Riscos e Autorizações (FedRAMP) é fundamental. Para dar suporte ao mapeamento seguro de dados usando serviços hospedados na nuvem, a Esri, líder global em inteligência de localização, agora está autorizada a fornecer serviços do ArcGIS Online no nível FedRAMP Moderate.

Com esse aprimoramento, a Esri aumenta a segurança para todos os usuários do ArcGIS Online e continua a demonstrar o compromisso da empresa com a segurança cibernética e o suporte a agências federais e de defesa. Eles e todos os outros clientes do setor industrial podem agora acelerar sua adoção dos recursos de mapeamento da web escaláveis e colaborativos do software ArcGIS Online para incluir uma variedade mais ampla de dados geoespaciais e fluxos de trabalho.

Criado em 2011, o FedRAMP é o sistema que garante uma base de segurança padrão para produtos e serviços em nuvem utilizados na colaboração entre agências federais e partes interessadas do setor privado. O nível Moderado do FedRAMP é adequado para soluções em nuvem que lidam com dados de risco moderado, incluindo informações financeiras, de saúde e identificáveis pessoalmente.

“Estamos entusiasmados por ter conquistado esse reconhecimento da força e resiliência da infraestrutura de segurança do software ArcGIS Online”, disse Patty Mims, diretora de Desenvolvimento de Negócios do Governo Nacional Global da Esri. “Essa autorização reforça nosso compromisso em proteger dados sensíveis enquanto oferecemos ferramentas avançadas de mapeamento e análise para as agências federais que delas necessitam”.

Para garantir a autorização FedRAMP Moderate, a infraestrutura e os processos de segurança do ArcGIS Online foram avaliados criticamente e aprovados por um terceiro independente por meio de uma revisão rigorosa. A autorização FedRAMP Moderate também exige obrigações de monitoramento contínuo, incluindo testes anuais de penetração e validação de terceiros. Esse nível de autorização é concedido apenas a produtos e serviços em nuvem que são confirmados como seguros o suficiente para que as agências governamentais armazenem e processem dados de risco moderado.

Para saber mais sobre o compromisso da Esri com a segurança, a privacidade e a transparência, visite o ArcGIS Trust Center.

