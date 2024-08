O Eutelsat Group (ISIN: FR0010221234 - Bolsa de Valores Euronext Paris / Bolsa de Valores de Londres: ETL) e a Cable Color LLC de Honduras assinaram um novo acordo de vários anos, renovando a capacidade para os serviços de transmissão de vídeos na América Central com o satélite EUTELSAT 117 West A.

A Cable Color, proeminente operadora via cabo na região, é cliente de longa data da Eutelsat, e esse novo acordo destaca sua confiança continuada na qualidade dos serviços de transmissão fornecidos.

A localização 117° Oeste é a região de TV premium na América Latina, oferecendo distribuição panregional das principais redes e fornecedores de conteúdo. Atualmente, 300 canais de TV, 50 em HD, são transmitidos em cerca de 110 milhões de residências com TV, e uma forte penetração de headend por cabo inclui mais de 1.900 headends por cabo na América Latina e no Caribe. A 117° Oeste também está desenvolvendo uma região de TV aberta com 100 canais de TV com transmissão livre, incluindo canais de importantes transmissores regionais públicos e privados.

Sobre o novo acordo, José Ignacio González-Núñez, vice-presidente regional sênior do Eutelsat Group, vendas para mídias nas Américas, afirmou: "É um privilégio ter uma parceria com a Cable Coloràmedida que eles permanecem um dos nossos clientes mais valiosos. Estamos honrados por hospedar seus serviços em nosso satélite E117WA premium, que desempenha um papel vital no fornecimento de conteúdos de vídeos na América Latina".

Stefano Racciatti, diretor geral da Cable Color, acrescentou:"Estamos felizes de poder contar com a Eutelsat, a nossa parceira de longa data, para fornecer continuidade de serviço de alta qualidade e confiável para nossos clientes em toda a área de atuação".

++ FIM ++

Sobre o Eutelsat Group

O Eutelsat Group é líder global em comunicações via satélite, oferecendo serviços de conectividade e transmissão em todo o mundo. O Grupo foi formado pela combinação da Eutelsat e da OneWeb em 2023, tornando-se a primeira operadora de satélites GEO-LEO totalmente integrada com uma frota de 35 satélites geoestacionários (GEO) e uma constelação de órbita terrestre baixa (LEO) de mais de 600 satélites. O Grupo atende às necessidades dos clientes em quatro verticais principais de vídeo, onde distribui mais de 6.500 canais de televisão, e nos mercados de conectividade de alto crescimento de conectividade móvel, conectividade fixa e serviços governamentais. O conjunto único de ativos em órbita do Eutelsat Group permite que ele ofereça soluções integradas para atender às necessidades de clientes globais. A empresa tem sede em Paris e o Grupo Eutelsat emprega mais de 1.700 pessoas em mais de 50 países. O Grupo está comprometido em fornecer conectividade segura, resiliente e ambientalmente sustentável para ajudar a reduzir a exclusão digital. A empresa está listada na Bolsa de Valores Euronext Paris (ticker: ETL) e na Bolsa de Valores de Londres (ticker: ETL).

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

As declarações prospectivas incluídas neste comunicado são apenas para fins ilustrativos e se baseiam nas perspectivas e suposições da gerência na data deste documento. Tais declarações prospectivas envolvem riscos conhecidos e desconhecidos. Para fins ilustrativos apenas, tais riscos incluem, mas não se limitam a: riscos relacionados a crises de saúde; riscos operacionais relacionados a falhas de satélites ou ao desempenho falho de satélites, ou falha ao implementar o plano de implantação conforme planejado e dentro do prazo esperado; riscos relacionadosàtendência no mercado de telecomunicações via satélite, resultante de aumento de concorrência ou mudanças tecnológicas afetando o mercado; riscos relacionadosàdimensão internacional dos clientes e das atividades do Grupo; riscos relacionadosàadoção de regras internacionais sobre coordenação de frequência e riscos financeiros relacionados, entre outros,àgarantia financeira concedida ao fundo de pensão fechado da organização intergovernamental, e risco cambial. A Eutelsat Communications renuncia expressamente qualquer obrigação ou compromisso de atualizar ou revisar quaisquer projeções, previsões ou estimativas contidas neste documento para refletir qualquer mudança em eventos, condições, suposições ou circunstâncias nas quais tais declarações se baseiam, a menos que requerido pela lei aplicável. As informações contidas neste documento não se baseiam em fato histórico e não devem ser interpretadas como garantia de que os fatos ou dados mencionados ocorrerão. Essas informações se baseiam em dados, suposições e estimativas que o Grupo considera razoável.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240822819006/pt/

Saiba mais em

Consultas da mídia

Joanna Darlington

Tel. +33 674 521 531

jdarlington@eutelsat.com

Katie Dowd

Tel. +1 202 271 2209

kdowd@oneweb.net

Investidores

Joanna Darlington

Tel. +33 674 521 531

jdarlington@eutelsat.com

Hugo Laurens-Berge

Tel. +33 670 80 95 58

hlaurensberge@eutelsat.com