A PSR, provedor global de soluções analíticas para o setor de energia, aprimorou significativamente a operação dos sistemas de energia e água do México ao utilizar as capacidades de otimização empresarial da Plataforma FICO®. O Centro Nacional de Controle de Energia (CENACE) do México, responsável pela coordenação e operação do sistema elétrico nacional, tem usado essas ferramentas avançadas desde 2021 para otimizar a produção de energia e melhorar a gestão dos recursos hídricos, gerando benefícios econômicos e ambientais substanciais.

A implementação bem-sucedida não apenas mitigou inundações em lugares como Tabasco, beneficiando 1 milhão de residentes da região, mas também economizou ao governo mexicano a notável quantia de US$ 300 milhões apenas em 2022.

"Otimizar os níveis de armazenamento nos reservatórios das usinas hidrelétricas em condições incertas é parte importante para equilibrar o uso da água entre a produção de energia e as necessidades de consumo, ao mesmo tempo em que se adere às restrições ambientais e se evita inundações," disse Raphael Chabar, diretor executivo de otimização e análises da PSR. "A contribuição da Plataforma FICO funciona como o motor central de resolução que agiliza a tomada de decisões e garante ótimos resultados."

Transformando a Gestão de Energia e Água com Otimização Avançada

O CENACE, entidade oficial encarregada da operação do sistema elétrico do México, adotou as ferramentas computacionais da PSR para lidar com múltiplas fontes de incertezas — como afluências, produção de energia renovável, demanda de energia e preços de combustíveis. Utilizando uma abordagem probabilística alimentada pela plataforma FICO, o CENACE otimizou a gestão dos reservatórios hidrelétricos, equilibrando a produção de energia com os esforços de prevenção de inundações.

Antes de adotar a Plataforma FICO, o planejamento do CENACE tinha como cenário a otimização por meio de um conjunto fixo de condições, ou seja, não levava em conta incertezas ou variações. Essa tomada de decisão estática representava riscos significativos quando os eventos futuros se desviavam das previsões. A abordagem conservadora, frequentemente, levava ao acúmulo excessivo de água, exacerbando os impactos das inundações durante chuvas intensas. A mudança para uma abordagem de otimização baseada em metodologias probabilísticas e estatísticas marcou uma melhoria significativa na tomada de decisões e na gestão de riscos, resultando em uma infraestrutura nacional mais robusta.

"Modelar o processo de planejamento requer considerar um longo horizonte de cenários de incerteza, com múltiplos estágios ao longo de anos, em resoluções mensais ou semanais, e cada gerador de energia tendo uma representação individualizada, o que é tremendamente complexo," disse Chabar.

Uma solução onde tudo flui como deveria

A abordagem de otimização de ponta da PSR possibilitada pela Plataforma FICO, permitiu que o CENACE tivesse acessoàanálises operacionais e de avaliação de risco mais precisas, melhorando significativamente a segurança energética e hídrica. Na região de Tabasco, a gestão adequada dos reservatórios mitigou as inundações, beneficiando diretamente cerca de 1 milhão de residentes. Além disso, a gestão eficiente da rede elétrica do México apoia a transição e reduz a dependência energética. Na prática, as importações de gás natural para geração de eletricidade diminuíram 4% em 2022 em comparação com o ano anterior.

"O sucesso deste projeto é evidente no fluxo estável dos rios Usumacinta e Grijalva, que agora operam dentro de seus parâmetros naturais," disse Mario Veiga Pereira, fundador da PSR. "Ao evitar o acúmulo excessivo de água, mitigamos os riscos de inundações e garantimos um fornecimento de energia mais confiável. Esse equilíbrio não só protege o meio ambiente, mas também melhora a qualidade de vida das pessoas em Tabasco, algo do qual nos orgulhamos muito."

"A aplicação inovadora da Plataforma FICO pela PSR estabeleceu um novo marco na gestão de recursos energéticos e hídricos," disse Nikhil Behl, EVP de software na FICO. "Sua capacidade de otimizar sistemas complexos para planejar a incerteza não só economiza custos, mas também garante a segurança ambiental, demonstrando o poder das análises avançadas na obtenção de resultados sustentáveis."

Por suas realizações, a PSR ganhou o prêmio FICO® Decision Award de 2024 na categoria Campeão ESG.

"O que pode ser mais importante do que gerir a água, o sangue vital do planeta?" disse Eric Kavanagh, CEO do Bloor Group, apresentador do InsideAnalysis e um dos jurados do FICO Decision Awards. "Esta iniciativa demonstra como as empresas podem resolver problemas incrivelmente complexos usando ferramentas avançadas para entregar resultados que impactam a vida de milhões de pessoas."

