A indústria de alimentos e bebidas continua enfrentando uma grande quantidade de desafios, desde manter a conformidade com rigorosas regulamentações de qualidade, segurança e meio ambiente até alcançar níveis de serviço de maneira rentável. É por isso que Compañías Cervecerías Unidas (CCU), uma empresa de bebidas de múltiplas categorias, implementará Blue YonderWarehouse Management em 26 armazéns para transformar digitalmente suas operações de cadeia de suprimentos e atenderàcrescente demanda.

Fundada em 1902, a CCU é uma empresa diversificada de bebidas que opera no Chile, Argentina, Bolívia, Colômbia, Paraguai e Uruguai. A empresa está envolvida na produção, venda e distribuição de bebidas alcoólicas e não alcoólicas, incluindo cerveja, vinho, refrigerantes, água engarrafada e sucos. Com seus sistemas atuais incapazes de acompanhar a crescente complexidade e escala de sua cadeia de suprimentos, a CCU recorreuàBlue Yonder para implantar uma solução SaaS com os recursos inovadores e capacidades de integração necessários para apoiar suas operações em expansão.

Com a Blue Yonder, a CCU poderá:

Obter visibilidade e controle de ponta a ponta para melhorar a gestão de inventários.

Utilizar rastreamento em tempo real para garantir conformidade e aumentar a precisão, eficiência e velocidade.

Otimizar tarefas para agilizar as operações, melhorar a produtividade e aumentar o rendimento.

Reduzir seu impacto ambiental ao diminuir o desperdício e as emissões de carbono.

"As soluções da Blue Yonder são fundamentais para nossa estratégia de modernização de nossas operações de cadeia de suprimentos," disse Matías Rojas, chief information officer da CCU. "As funcionalidades avançadas e a flexibilidade de sua solução de Gestão de Armazéns nos permitirão gerenciar melhor nosso diverso portfólio de produtos e agilizar nossos processos logísticos, melhorando em última instância nosso serviço aos clientes."

"Ao aproveitar a Gestão de Armazéns da Blue Yonder, estamos colocando a CCU na vanguarda da tecnologia de classe mundial," disse Hans Castillo, Diretor do Centro de Excelência Logística da CCU. "A solução nos permite aumentar a eficiência em nossas operações logísticas, melhorar os processos de picking, melhorar a rastreabilidade dos produtos e elevar os níveis de serviço para nossos clientes."

Blue Yonder Warehouse Management oferece as capacidades de otimização mais completas, permitindoàCCU aumentar o desempenho, melhorar o serviço ao cliente e reduzir custos. Ao fornecer visibilidade e sincronização em tempo real ao longo de toda a cadeia de suprimentos, a solução SaaS permitiráàCCU gerenciar eficientemente os níveis de inventário, reduzir o desperdício e garantir a entrega oportuna de produtos. A CCU também utilizará Blue Yonder Warehouse Management para otimizar a logística e gestão de seu sistema de garrafas retornáveis, permitindoàempresa de bebidas apoiar ainda mais seus objetivos globais de sustentabilidade.

"Assim como muitas indústrias, as empresas de bebidas enfrentam uma crescente demanda por eficiência, sustentabilidade e resiliência nas operações da cadeia de suprimentos," disse Terry Turner, presidente de Manufatura da Blue Yonder. "A implementação de Blue Yonder Warehouse Management proporcionaráàCCU a flexibilidade, inteligência e capacidade de resposta para superar essas complexidades enquanto continua atendendo às demandas em evolução dos clientes e do mercado."

