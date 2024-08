A Percona, líder global em software e serviços de banco de dados com código aberto ao nível empresarial, anunciou hoje a adição de dois líderes proeminentes de negócios de tecnologia – John Newton, cofundador da Alfresco e da Documentum, e Rob Young, um veterano do ecossistema de software de código aberto – como diretores independentes de seu conselho. As nomeações expandem a crescimento da estratégia de negócios, experiência no setor e consultoria estratégica que o conselho da Percona ofereceàCEO Ann Schlemmer e sua equipe de liderança.

John Newton traz mais de 40 anos de experiência no setor de software empresarial, tendo desempenhado um papel fundamental no desenvolvimento e sucesso de inúmeras empresas. Um empreendedor em série, John foi cofundador da Documentum, adquirida pela EMC em 2003, e da Alfresco, uma plataforma de código aberto para gerenciamento de informações, que teve uma saída bem-sucedida com sua venda para a Hyland Software em 2020. John começou sua carreira como um dos engenheiros fundadores da Ingres Corporation, onde liderou o desenvolvimento de seu sistema de gerenciamento de banco de dados. Suas contribuições inovadoras para o gerenciamento de dados e informações deram a ele vários prêmios de prestígio, incluindo o reconhecimento como Pioneiro em Tecnologia no Fórum Econômico Mundial em Davos em 2006 e o ??Prêmio de Mérito da Association for Intelligent Information Management (AIIM) em 2023. John é bacharel em engenharia elétrica e ciência da computação pela Universidade da Califórnia, Berkeley, tendo atuado nos conselhos de várias empresas importantes que incluem a Alfresco, Wideworks e AIIM.

Rob Young é um executivo experiente em negócios e tecnologia com quatro décadas de experiência no desenvolvimento e entrega de soluções empresariais por meio de um modelo de desenvolvimento e entrega de código aberto. Durante sua carreira, Rob assumiu cargos técnicos e de liderança importantes em vários setores, incluindo finanças, transporte, saúde, serviços públicos e software e serviços comerciais. Rob tem sido uma força motriz no estabelecimento do software de código aberto como uma base confiável para a transformação digital. Foi fundamental no desenvolvimento de estratégias de crescimento e modelos de negócios com foco na diferenciação de valor agregado e na satisfação do cliente em várias funções estratégicas na MySQL AB, MongoDB, Percona, RedHat e DigitalOcean. Notavelmente, enquanto estava na MySQL AB, Rob liderou o design, desenvolvimento e entrega do MySQL Enterprise, que quadruplicou a receita da empresa em apenas dois anos e culminou em uma aquisição de US$ 1 bilhão pela Sun Microsystems. Rob é bacharel em economia e matemática pela Universidade de Louisville e reside em Louisville, Kentucky.

“Estamos muito honrados em dar as boas-vindas a John Newton e Rob Young em nosso conselho”, disse Ann Schlemmer, CEO de Percona. “Suas vastas experiências e profundo conhecimento do setor serão inestimáveis, ??conforme continuamos a inovar e fornecer soluções de classe mundial aos nossos clientes. A liderança e visão de ambos serão essenciaisàmedida que navegamos pelas oportunidades e desafiosàfrente para garantir que vamos manter os mais elevados padrões de governança empresarial.”

Estas nomeações acontecem em um momento crucial para a Percona, visto que a empresa reafirma seu compromisso com o desenvolvimento nativo da nuvem com a introdução do Percona Everest e expande sua presença no ecossistema Redis por meio de seu envolvimento com o Projeto Valkey da Linux Foundation. Com a adição de John Newton e Rob Young, a Percona ficará bem posicionada para acelerar o seu crescimento e continuar sua missão para capacitar empresas com soluções de banco de dados de código aberto robustas, confiáveis ??e escaláveis.

