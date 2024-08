NCR Voyix Brasil amplia a estratégia de crescimento no País

A NCR Voyix atua há cerca de 140 anos no desenvolvimento de soluções a fim de melhorar as experiências dos clientes e garantir o crescimento de seus parceiros, sobretudo àqueles que atuam no comércio digital nos setores de varejo, restaurantes e instituições financeiras.

Além de reforçar sua estratégia de crescimento no Brasil, a NCR Voyix anuncia seu novo nome. A expansão será conduzida por meio de parceiros, com foco em software, serviços e soluções tecnológicas para os setores de varejo e restaurantes. A primeira parte do nome, NCR, simboliza a expertise específica da empresa e sua longa trajetória de mais de 140 anos nos setores de varejo, restaurantes e bancos.

A segunda parte do nome, Voyix, deriva da palavra "viagem" e representa o papel da empresa como guia, ajudando os clientes a navegar pelas mudanças e alcançar o sucesso nos negócios. A letra "x" conecta o digital ao físico, simbolizando a integração entre tradição e inovação, um compromisso com o futuro do comércio. A empresa parceira encarregada de representar e comercializar as soluções da NCR Voyix é a Venditx, uma empresa local gerida por profissionais com mais de 30 anos de experiência no mercado de alta tecnologia.

Desta forma, o nome composto apresenta uma combinação entre a expertise na atuação da indústria, desenvolvendo soluções que guiam os clientes rumo a experiências de banco digital, varejo e restaurantes de classe mundial.

“Estamos muito otimistas com esta nova fase da companhia. O NCR Voyix é o braço do comércio digital que atende ao varejo, restaurantes e banco digital buscando capacitar as empresas para oferecerem experiências para seus clientes”, afirma Diego Gomez, vice-Presidente de varejo e restaurantes para o Caribe e América Latina.

Sobre a NCR Voyix

A NCR Voyix Corporation (NYSE: VYX) é uma provedora global líder em soluções de comércio digital para os setores de varejo, restaurantes e bancos digitais. A NCR Voyix transforma lojas de varejo, sistemas de restaurantes e experiências de bancos digitais com capacidades abrangentes, lideradas por plataformas SaaS e serviços. A NCR Voyix está sediada em Atlanta, Geórgia, com clientes em mais de 30 países ao redor do mundo.

Website: http://www.ncrVOYIX.com