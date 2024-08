Empreendimento fomenta economia de Cabo de Santo Agostinho

Recentemente, o Núcleo de Inovação do Cabo de Santo Agostinho anunciou a chegada de diversas empresas internacionais na região, durante encontro na sede do complexo Novo Mundo Empresarial, localizado na Reserva do Paiva, conforme publicação do jornal Folha de Pernambuco.

De acordo com o jornal, as empresas devem estabelecer escritórios na cidade como parte de uma estratégia de investimento para a América do Sul. A expansão será conduzida pela Side Equity Ventures, de Singapura, trazendo para o Cabo de Santo Agostinho filiais de empresas como Anrico Enterprises, OS Petro, Oicintra, WorldVuer, Sanjo technology (ETT), Prolific Sports e Beverly Air.

Com uma população de 203.440 habitantes, a cidade de Cabo de Santo Agostinho (PE), município da região metropolitana de Recife, possui densidade demográfica de 456,77 habitantes por quilômetro quadrado, segundo dados do Censo mais recente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), realizado em 2022.

Leonardo Beltrão, especialista imobiliário do DezNoventa - empresa que atua no mercado de imóveis com a compra e tratamento de propriedades com o objetivo de revenda -, afirma que é possível observar a dinamização econômica e social da região do Cabo de Santo Agostinho nos últimos anos.

Para Beltrão, o fenômeno pode ser observado a partir da inauguração do Novo Mundo Empresarial. “Desde a inauguração do empreendimento, observamos um aumento na atividade econômica da região”, pontua. “Situado na Reserva do Paiva, o Novo Mundo Empresarial tem se apresentado como um polo dinâmico de desenvolvimento econômico, fomentando a geração de empregos e atraindo uma diversidade de empresas”, considera.

Ele destaca que o empreendimento abriga negócios variados, como educação, saúde, beleza, alimentação, logística, consultoria e tecnologia: “O empreendimento reúne salas comerciais e um mall com conveniências variadas. Esta diversidade de atividades tem o potencial de fortalecer a economia local, podendo proporcionar conveniência e serviços de qualidade para a região”.

Segundo Beltrão, a chegada de novas empresas gerou empregos e impulsionou o comércio local, criando um ambiente “vibrante” que atrai tanto investidores quanto consumidores.

“Além disso, o empreendimento tornou-se um ponto central de serviços e conveniências, melhorando significativamente a qualidade de vida dos moradores e promovendo um sentido de comunidade mais forte”, diz ele.

Para o especialista imobiliário do DezNoventa, o Novo Mundo Empresarial transforma o cenário econômico e reforça o compromisso com o desenvolvimento sustentável.

"O Novo Mundo Empresarial é um ambiente pensado para promover o crescimento sustentável e o desenvolvimento dos negócios locais, contribuindo para a prosperidade da nossa comunidade", afirma Beltrão, para quem o compromisso do empreendimento com a sustentabilidade e inovação destaca a missão do negócio de equilibrar desenvolvimento econômico com preservação ambiental.

“Estamos investindo em práticas ecologicamente responsáveis que visam preservar o meio ambiente local, alinhando crescimento econômico com responsabilidade social”, afirma. “Esse equilíbrio é essencial para garantir um futuro próspero e sustentável para a região do Cabo de Santo Agostinho”, complementa.

