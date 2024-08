Fashion Gold ultrapassa R$20 milhões e bate recorde de venda

Neste mês de agosto, a marca Fashion Gold, do Grupo Ybera Paris, bateu mais um recorde, vendendo somente no Brasil mais de R$ 20 milhões com a escova progressiva, um dos produtos de alisamento mais buscados pelas mulheres brasileiras. A empresa que está presente em mais de 50 países com as marcas Ybera Paris e Fashion Gold, atua em um modelo negócio focado no mercado digital no Brasil.



Em agosto, a empresa promove o "Mês da Progressiva", em comemoração ao mês em que sua fórmula foi lançada, em 2005. Com descontos e frete grátis, o estoque projetado para durar o mês todo se esgotou em poucos dias. O resultado é fruto da venda dos produtos exclusivamente pelo marketing de influência, através do clube de influenciadores digitais que o Grupo possui, com mais de 15 mil influenciadores que usam e promovem os seus produtos da marca diariamente.



Embora a empresa não revele todos os números e dados, a campanha promocional movimentou as redes sociais no último dia 04 de agosto. O Diretor Comercial do Grupo Ybera Paris, Romulo Alves, mencionou “Nosso e-commerce chegou a sofrer algumas dificuldades para suportar o volume de mais de 750 mil acessos simultâneos nas primeiras horas após as promoções serem liberadas, mas a situação logo foi normalizada e nossos clientes conseguiram comprar e garantir a oferta”.



A escova Progressiva Fashion Gold possui referência de qualidade no segmento de alisamento capilar, por fazer parte do Grupo Ybera Paris, que há mais de 20 anos atua no mercado de cosméticos capilares. A empresa agora concentra esforços para enviar todos os pedidos a partir de seu centro de distribuição localizado em Viana, no Espírito Santo.



