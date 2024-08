A Pathfinder Energy Corp., uma empresa de tecnologia especializada em identificação e exploração de recursos de petróleo e gás onshore no Brasil, assinou um memorando de entendimento (MoU) com a Petroborn Óleo e Gás S/A, uma empresa brasileira de exploração e produção de petróleo e gás.

Essa parceria visa melhorar a avaliação, aquisição, exploração e produção de ativos de petróleo e gás onshore no Brasil. A colaboração aproveita a expertise tecnológica avançada da Pathfinder Energy Corp. e o conhecimento local e a experiência operacional da Petroborn, posicionando ambas as empresas para causar um impacto significativo no setor de petróleo e gás brasileiro.

“Estamos entusiasmados em colaborar com a Petroborn Óleo e Gás S/A”, disse Licurgo Albuquerque, presidente da Pathfinder Energy Corp. “Este MoU representa um grande passo em nossa missão de aproveitar a ciência de ponta para a exploração de recursos. Em conjunto, podemos desbloquear um valor substancial dos ativos de O&G onshore do Brasil.”

O CEO da Petroborn, Marcos Farina, acrescentou: “A parceria com a Pathfinder se alinha com nossa estratégia de melhorar nossa exploração e produção. Essa colaboração nos permite utilizar as tecnologias inovadoras da Pathfinder para maximizar o potencial de nossos ativos e destacar as oportunidades de petróleo e gás para o mercado canadense”.

O MoU estabelece uma estrutura para as empresas colaborarem em projetos, com foco em ativos de alto potencial, avaliações completas e estratégias eficientes de exploração e produção. Ambas as empresas estão comprometidas com a excelência operacional, segurança e administração ambiental, com o objetivo de impulsionar o crescimento e oferecer valor sustentável às partes interessadas.

Sobre a Pathfinder Energy Corp.

A Pathfinder Energy Corp. é uma empresa de tecnologia focada em identificar e explorar recursos cruciais de petróleo e gás onshore no Brasil. Comprometida com a inovação e a sustentabilidade, a Pathfinder visa liderar a indústria em exploração e produção de recursos.

Sobre a Petroborn Óleo e Gás S/A

A Petroborn Óleo e Gás S/A é uma empresa brasileira independente de exploração e produção de petróleo e gás com ativos nas bases de Tucano Sul e Recôncavo, no Brasil, e dedicada a liberar todo o potencial dos recursos de petróleo e gás brasileiro.

