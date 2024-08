A Brightcove (NASDAQ: BCOV), a empresa de tecnologia de streaming mais confiável do mundo, foi nomeada vencedora do prêmio “Best Overall Video Marketing Company” (Melhor empresa de marketing de vídeo geral) na 7ª edição anual do programa MarTech Breakthrough Awards, realizado pela MarTech Breakthrough, uma organização líder em inteligência de mercado que reconhece as principais empresas, tecnologias e produtos do setor global de marketing, vendas e tecnologia de publicidade da atualidade.

“Na Brightcove, estamos desenvolvendo continuamente nossas soluções para aprimorar as estratégias de marketing e vendas de nossos clientes corporativos, permitindo que eles se engajem e orientem de forma eficiente seus clientes ao longo do caminho para a compra”, disse o CEO da Brightcove, Marc DeBevoise. “Ser homenageado com o prêmio MarTech Breakthrough Award pelo segundo ano consecutivo é uma prova de nosso compromisso e do impacto positivo significativo que nossas soluções de engajamento de vídeo proporcionam ao crescimento e ao sucesso de nossos clientes.”

Da criaçãoàdistribuição, passando pelos dados primários, a plataforma de vídeo da Brightcove oferece a tecnologia e os recursos de que as empresas precisam para ter controle sobre seu conteúdo de marketing de vídeo. Com a Brightcove, os clientes de qualquer setor podem aproveitar o poder do vídeo para atrair e engajar novos públicos, vender mais produtos e serviços e expandir suas marcas.

A empresa foi reconhecida como a “Best Overall Video Marketing Company” (Melhor empresa de marketing de vídeo geral) por suas soluções inovadoras e as melhores da categoria para clientes em todo o mundo, com destaque para sua solução Marketing Studio.

O Brightcove Marketing Studio ajuda os profissionais de marketing a aprimorar sua estratégia de vídeo e a aumentar a conscientização e as vendas com vídeos em seus sites, contas de mídia social e páginas de comércio eletrônico. A solução de marketing de vídeo da Brightcove fornece aos profissionais de marketing as ferramentas e os insights necessários para gerenciar seu conteúdo e usá-lo como uma vantagem competitiva. Recentemente, a Brightcove adicionou uma nova funcionalidade ao Marketing Studio, implementando uma ferramenta de edição de vídeo fácil de usar e baseada na Web, que acelera os fluxos de trabalho de criação, gerenciamento e publicação de vídeos. Adaptado para atender às necessidades de criação de conteúdo dos profissionais de marketing, a funcionalidade de edição foi criada para ser usada por qualquer pessoa, garantindo que todos os usuários possam aproveitar todo o seu potencial, independentemente do seu nível de experiência em vídeo.

A missão do MarTech Breakthrough Awards é honrar a excelência e reconhecer a inovação, o trabalho duro e o sucesso em toda o setor global de MarTech. O programa deste ano atraiu mais de 4.000 indicações.

Para mais informações, acesse Brightcove.com.

Sobre a MarTech Breakthrough

Parte do Tech Breakthrough, uma plataforma líder em inteligência de mercado e reconhecimento para inovação e liderança tecnológica global, o programa MarTech Breakthrough Awards é dedicado a homenagear a excelência em marketing, empresas de tecnologia de anúncios e vendas, produtos e pessoas. O MarTech Breakthrough Awards fornece uma plataforma para reconhecimento público em torno das conquistas de empresas e produtos de tecnologia de marketing inovadores em categorias que incluem automação de marketing, AdTech, SalesTech, análise de marketing, marketing de desempenho, CRM, marketing de conteúdo e social, site, SEM, marketing móvel e muito mais. Para mais informações, acesse MarTechBreakthrough.com.

Sobre a Brightcove Inc. (NASDAQ: BCOV)

A Brightcove cria as soluções de tecnologia de streaming mais confiáveis, escalonáveis ??e seguras do mundo para construir uma conexão maior entre as empresas e seus públicos, não importa onde estejam ou em quais dispositivos consumam conteúdo. Em mais de 60 países, a plataforma de vídeo inteligente da Brightcove permite que as empresas vendam aos clientes de forma mais eficiente, que os líderes de mídia transmitam e monetizem o conteúdo de forma mais confiável e que todas as organizações se comuniquem com os membros da equipe de forma mais poderosa. Com dois prêmios Emmy® de Tecnologia e Engenharia por inovação, tempo de atividade que lidera consistentemente o setor e escalabilidade incomparável, nós continuamente ultrapassamos os limites do que o vídeo pode fazer. Siga a Brightcove em LinkedIn, X, Facebook, Instagram, Threads e YouTube. Acesse Brightcove.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240815183536/pt/

Mídia

Brightcove

Joseph J. Nuñez, diretor de comunicações globais e relações públicas

jnunez@brightcove.com