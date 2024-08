FINCON Awards premia a excelência na comunicação financeira

A MZ, player global focado em soluções para relações com investidores, anunciou o lançamento do FINCON Awards, o primeiro prêmio dedicado à comunicação financeira no mercado de capitais brasileiro. O evento foi criado com o obejtivo de reconhecer e premiar as melhores práticas de comunicação adotadas por empresas de capital aberto.

Por que reconhecer a comunicação financeira das companhias é tão essencial?

No mercado de capitais, a comunicação eficaz desempenha um papel central na manutenção da transparência e da confiança entre as empresas e seus investidores, reguladores e demais stakeholders. Pesquisas, como o Relatório "Global Investor Survey" da PwC, apontam que a clareza, precisão e acessibilidade das informações são fundamentais em um ambiente onde a comunicação pode influenciar decisões de investimento e o valor de mercado das empresas.

Por isso, o FINCON Awards foi concebido pela MZ com o propósito de destacar e valorizar as empresas que não apenas cumprem suas obrigações de comunicação, mas que as superam com excelência. “Acreditamos que essa premiação incentivará a contínua melhoria e inovação na forma como as informações são transmitidas aos stakeholders." Diz Cássio Rufino, CFO & COO da MZ.

Premiação

A cerimônia de premiação acontecerá no dia 29 de agosto de 2024, a partir das 18h, na MZ Arena. Será uma noite dedicada a celebrar a excelência na comunicação financeira, com a presença de grandes nomes do setor.

Critérios de avaliação

Os critérios de avaliação do FINCON Awards são fundamentados nos 3 Cs da Comunicação Financeira:

Compliance: avaliação das práticas e políticas adotadas pelas empresas para garantir conformidade com leis, regulamentos e normas internas.

Comunicação: inclui design gráfico, eventos, materiais audiovisuais e estudos de percepção, destacando a eficácia na comunicação de informações financeiras.

inclui design gráfico, eventos, materiais audiovisuais e estudos de percepção, destacando a eficácia na comunicação de informações financeiras. Canais: análise dos meios utilizados pelas empresas para transmitir suas mensagens e engajar seu público-alvo.

Palestrantes do evento

O evento contará com a participação de renomados profissionais do setor financeiro e de comunicação, incluindo:

Betina Roxo, Sócia e Vice-presidente da Redoma Capital

Paula Moraes, Sócia-Fundadora e Âncora da BM&C News

Viviane Perinotto, Head de Comunicação Corporativa da Itaúsa

Alexandre Winkler, Educador Financeiro e Fundador do Fonte da Fortuna

Finalistas anunciados

Nessa segunda-feira, dia 12, foram reveladas as empresas finalistas do FINCON Awards 2024. As candidatas, selecionadas entre quase 300 companhias listadas na B3 com liquidez diária, representam 20 setores definidos pela MZ. A seleção foi baseada em uma criteriosa análise das informações públicas, incluindo os websites de Relações com Investidores e o LinkedIn das empresas e seus administradores.

Participação e mais informações

Para obter mais informações, incluindo detalhes sobre as categorias e finalistas, e acompanhar a cerimônia, é recomendada a visita à página oficial do evento: FINCON Awards 2024.

Sobre a MZ

A MZ (www.mzgroup.com.br) é um player global independente focado em soluções de relações com investidores (RI). A Companhia, fundada em 1999, ultrapassou a marca de 2.000 websites publicados, servindo atualmente mais de 800 empresas e gestoras de investimento em 12 bolsas de valores. Seu propósito é empoderar estratégias de RI e comunicação financeira.

Website: https://www.mzgroup.com.br/