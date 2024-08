De 17 a 20 de setembro, a EQUIPOTEL leva para Expo Center Norte soluções 360 para o mercado de hospitalidade e serviços alimentares de olho no futuro e no que há de mais recente em tendências globais.

Organizada pela RX, esta é a 61a edição da feira, com 23 mil m², mais de 400 marcas e uma variada gama de conteúdo e experiências com o tema 'Sinta-se em Casa'. Será um outlet da indústria da hospitalidade, com soluções para compradores qualificados e tomadores de decisão de todos os setores que abrangem a cadeia da hospitalidade.

Programação

Por mais um ano, a feira dá destaque para uma série de palestras e experiências simultâneas, que abordarão as mais recentes tendências e novidades do setor. Entre os destaques confirmados estão: Miguel Falabella, Ricardo Amorim, Luiza Trajano e Cássio Garkalns.

Falabella participará da "Motel Experience", espaço temático idealizado pela ABMotéis, com apoio do Guia de Motéis. No dia 18 de setembro, às 16h, o ator irá compartilhar insights sobre a relação entre a arte e a hospitalidade. No dia seguinte, o economista Ricardo Amorim dará continuidade ao evento às 17h, também na "Motel Experience", com uma palestra voltada para os impactos econômicos no setor.

Além disso, o evento contará com a presença de Cássio Garkalns e Luiza Trajano na Arena ESG, reforçando a crescente importância das práticas ambientais, sociais e de governança na hospitalidade. Garkalns, especialista em sustentabilidade, trará suas perspectivas no dia 17 de setembro às 17h30, enquanto a empreendedora Luiza Trajano contribuirá com sua visão estratégica às 14h50 do mesmo dia.

Dentro da programação da Equipotel, os visitantes poderão também acompanhar o Congresso Nacional de Hotéis (Conotel 2024), promovido pela Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH Nacional), que este ano traz João Mendes Miranda, fundador da Non Stop; Pablo Spyer, apresentador do "Minuto Touro de Ouro"; Cintia Chagas, influenciadora digital e colunista da Jovem Pan; Zico, ícone do futebol; Celso Sabino, ministro do Turismo; a senadora Daniella Ribeiro; e os deputados federais Felipe Carreras e Renata Abreu. Estes líderes compartilharão insights sobre o cenário legislativo, políticas públicas e estratégias digitais essenciais para a indústria de hotéis e turismo.

Outros pontos do evento serão as ações da TURISTECH, com curadoria da Resorts Brasil e Escola de Hoteleiro, com conteúdo selecionado por sua fundadora Lizandra Nunes. Mais informações e a programação completa podem ser obtidas no site oficial da Equipotel.

Interessados já podem se inscrever gratuitamente pelo site oficial do evento, garantindo acesso a uma edição repleta de inovação, inspiração e oportunidade de negócios.

Serviço:

Equipotel

Data: 17 a 20 de setembro

Horários: 17 a 19 de setembro, das 13h às 20h, e no dia 20 de setembro, das 13h às 18h

Local: Expo Center Norte

Credenciamento: Gratuito através do link.

Sobre a RX:

A RX oferece oportunidades de conexão e desenvolvimento de negócios para indivíduos, comunidades e organizações. Utilizando o poder dos eventos presenciais e combinando-os com dados e produtos digitais, a RX conecta pessoas por meio de experiências e oportunidades comerciais em mais de 350 eventos realizados anualmente em 25 países, abrangendo 42 setores econômicos diferentes. Dedicada a gerar impactos positivos na sociedade, a empresa está comprometida com a criação de um ambiente de trabalho inclusivo para todos. A RX é uma divisão da RELX, um provedor global de análises e ferramentas de decisão baseadas em informações para profissionais e clientes corporativos.

RX – In the business of building businesses

www.rxglobal.com/rx-brazil

Sobre a RELX:

A RELX é uma provedora global de ferramentas de análise e decisão baseadas em informações, atendendo clientes profissionais e empresariais em mais de 180 países, com escritórios em aproximadamente 40 países, empregando mais de 36.000 pessoas, sendo mais de 40% delas na América do Norte. As ações da RELX PLC, empresa controladora, são negociadas nas Bolsas de Valores de Londres, Amsterdã e Nova York, sob os símbolos: Londres: REL; Amsterdã: REN; Nova York: RELX.

*Nota: A capitalização de mercado atual pode ser encontrada em http://www.relx.com/investors

Equipotel

A Equipotel 2024, evento nacional da indústria de hospitalidade, oferece uma plataforma para profissionais de diversos segmentos aprimorarem seus negócios e encantarem seus clientes. Com uma exposição diversificada e grande programação de conteúdo, a feira destaca as últimas tendências, inovações e práticas sustentáveis que estão moldando o futuro do setor. Desde tecnologias até soluções eco-friendly, a Equipotel une arte de receber bem com a inovação, proporcionando oportunidades de networking e colaboração para todos os participantes.

Website: https://www.equipotel.com.br/