Como parte do 25º aniversário dos Latin GRAMMYs®, A Academia Latina da GravaçãoTM anuncia uma série de exposições ao longo de 2024: no Paley Museum, em Nova York, no GRAMMY Museum®, em Los Angeles, e no Nader Art Centre, em Miami.

“Durante 25 anos, tivemos o imenso privilégio de celebrar a excelência da música latina, acompanhando nossos criadores em seus sucessos em nivel global. Essas exposições são uma oportunidade magnífica de levar a magia dos Latin GRAMMYs ao público”, disse Manuel Abud, CEO de A Academia Latina da Gravação. “Convidamos todos os amantes da música a juntarem-se a nós em Nova York, Los Angeles e Miami para apreciarem estas exposições, que estão repletas de momentos inesquecíveis e de feitos importantes que marcaram a nossa história.”

Detalhes da exposição, a seguir:

13 de setembro a 3 de novembro - The Paley Museum, Nova York — A exposição de lançamento dos Latin GRAMMYs no Paley Museum revela sua notável história de 25 anos de música latina e celebra a vibrante tapeçaria cultural que transformou o show de premiação em um fenômeno global. Os visitantes ficarão maravilhados com artefatos de valor inestimável, trajes glamourosos e instrumentos icônicos de superestrelas da música, como os ganhadores do Latin GRAMMY e do GRAMMY Ricky Martin, Rosalía, Carlos Santana e Shakira, bem como de nova-iorquinos famosos, tais como os ganhadores do Latin GRAMMY e do GRAMMY Celia Cruz e Rubén Blades, cuja influência deixou uma marca duradoura no mundo da música. A exposição apresentará alguns dos momentos mais inesquecíveis da transmissão da Entrega do Latin GRAMMY®, mostrará a incrível evolução do espetáculo e demonstrará porque a música latina se tornou parte integrante da nossa cultura.



“É uma tremenda honra fazer parceria com A Academia Latina da Gravação e ter o privilégio de sediar esta histórica celebração do 25º aniversário da Entrega do Latin GRAMMY no Paley Museum”, disse Maureen J. Reidy, Presidente e CEO do Paley Center for Media. “Esta exposição imperdível homenageará o impacto indelével da música latina e de seus artistas visionários, cujos ritmos inovadores, letras pungentes e contribuições extraordinárias redefiniram o cenário musical global e tiveram um impacto profundo não apenas na música, mas no entretenimento e na cultura em todo o mundo.”

19 de setembro a 18 de dezembro - GRAMMY Museum, Los Angeles — Localizada no segundo andar do GRAMMY Museum como parte da Galeria de Música Latina permanente do museu, esta exposição expandirá seu extenso corredor latino, apresentando artefatos de superestrelas globais como Shakira, Carlos Santana, Karol G e Rosalía, entre outros. A exposição explorará os últimos 25 anos da história do Latin GRAMMY, bem como o rico panorama de gêneros e culturas musicais que passaram por seus palcos. Na raiz da exposição está a compreensão de que a música latina se transformou em uma força comercial de enorme sucesso no cenário musical internacional no último quarto de século, com os Latin GRAMMYs desempenhando um papel fundamental em seu desenvolvimento global. A exposição também examinará a história da instituição e seus momentos mais importantes, além de ilustrar a complexidade criativa e o impacto cultural duradouro da música latina.



“Os Latin GRAMMYs se estabeleceram inegavelmente como um marco cultural e uma poderosa influência na música global nos últimos 25 anos”, disse Michael Sticka, presidente e CEO do GRAMMY Museum. “Neste outono, esperamos ansiosamente comemorar mais de duas décadas de excelência musical, histórias memoráveis e momentos extraordinários dos Latin GRAMMYs no GRAMMY Museum.”

26 de setembro a 20 de dezembro - Gary Nader Art Centre, Miami — Miami sediará uma coleção inédita de 25 anos de arte visual oficial do Latin GRAMMY, com pinturas originais de artistas reconhecido, incluindo Romero Britto, Walter Goldfarb, , Michael V. Ríos, que também desenhou a capa do álbum Supernatural de Carlos Santana, ganhador de vários GRAMMYs ®, e Patssi Valdéz, entre outros. De mídia mista a colagem, murais e pinturas a óleo, a coleção inclui artistas visuais renomados de vários países. Além disso, a muralista brasileira Aline Bispo, a artista oficial da 24.ª Entrega Anual do Latin GRAMMY, apresentará uma nova obra para inaugurar as festividades.



“É uma grande honra sediar esta exposição de arte comemorativa dos Latin GRAMMYs em nosso museu em Miami. Essa cidade, com sua cultura vibrante e profundas raízes latinas, é o cenário perfeito para celebrar o rico patrimônio e as conquistas artísticas da música latina. Estamos entusiasmados por poder reunir arte e música de forma tão dinâmica, destacando a sinergia entre essas duas importantes expressões criativas”, disse Gary Nader, fundador do Gary Nader Art Centre.

A 25.ª Entrega Anual do Latin GRAMMY® será transmitida ao vivo do Kaseya Center, em Miami, na quinta-feira, 14 de novembro de 2024. A transmissão de três horas será produzida pela TelevisaUnivision, a principal empresa de mídia e conteúdo em língua espanhola do mundo, e será transmitida ao vivo pela Univision, Galavisión e ViX a partir das 20h (hora da costa leste dos EUA), precedida por um pré-show de uma hora a partir das 19h (hora da costa leste dos EUA). Os indicados deste ano serão anunciados na terça-feira, 17 de setembro.

Para obter mais informações e as últimas notícias, visite o site oficial de A Academia Latina da Gravação em LatinGRAMMY.com. Siga-nos no Facebook (LatinGRAMMYs), X (@LatinGRAMMYs) ou Instagram (@LatinGRAMMYs), e use #LatinGRAMMY em todas as plataformas populares de mídia social.

SOBRE A ACADEMIA LATINA DA GRAVAÇÃO:

A Academia Latina da GravaçãoTM é uma organização internacional sem fins lucrativos dedicada a fomentar, celebrar, honrar e homenagear a música latina e seus criadores. Referência internacional da música latina, a organização é composta por profissionais da música e produz anualmente a Entrega Anual do Latin GRAMMY®, A Noite Mais Importante da Música Latina™, que reconhece a excelência nas artes e ciências da gravação, bem como oferece programas educacionais e assistenciaisàcomunidade musical por meio de sua Fundação Cultural Latin GRAMMY®. Para mais informações, por favor, visite LatinGRAMMY.com.

SOBRE O PALEY CENTER FOR MEDIA:

O Paley Center for Media é uma organização sem fins lucrativos 501(c)(3) que orgulhosamente está estabelecida em Nova York por quase 50 anos e opera o icônico Paley Museum. Por meio de sua respeitada programação, o Paley Center lidera a discussão sobre o significado cultural, criativo e social da mídia, valendo-se de sua experiência em curadoria, de uma coleção internacional e de relacionamentos estreitos com a comunidade dos meios de comunicação. O público em geral pode participar dos programas do Paley em Nova York e Los Angeles, que exploram e celebram a criatividade, as inovações, o talento e os líderes que estão moldando a mídia. O público também pode acessar a coleção permanente de mídia do Paley Center, o The Paley Archive, muitas vezes referido como um tesouro nacional, contendo mais de 160 mil programas de televisão e rádio, além de anúncios. Por meio dos programas globais do Conselho de Mídia e do Conselho Internacional, o Paley Center também serve como um ambiente neutro onde os profissionais de mídia podem participar de discussões e debates sobre o cenário dos meios de comunicação em evolução. Anteriormente conhecido como The Museum of Television & Radio, o Paley Center foi fundado em 1975 por William S. Paley, um inovador pioneiro do setor. Para obter mais informações sobre o Paley Center for Media e para conhecer a aclamada programação do Paley Center, visite paleycenter.org.

SOBRE O GRAMMY MUSEUM:

O GRAMMY Museum, atualmente comemorando seu 15º aniversário, é uma organização sem fins lucrativos dedicada a celebrar e a explorar a música de ontem e de hoje, e para inspirar a música de amanhã por meio de exposições, educação, subvenções, iniciativas de preservação e programação pública. Prestando homenagemànossa herança musical coletiva, o Museu valoriza e celebra a conexão dinâmica entre as diversas origens das pessoas e os muitos gêneros musicais, contando histórias que nos inspiram, e a expressão criativa que levaàmudança em nossa indústria. Para obter mais informações, acesse www.grammymuseum.org, "curta" o GRAMMY Museum no Facebook e siga @GRAMMYMuseum no X, Instagram e TikTok.

SOBRE O GARY NADER ART CENTRE:

O Gary Nader Art Centre, localizado no Wynwood Arts District de Miami, é uma das galerias mais prestigiadas e bem-sucedidas do mundo. Reconhecido por seu foco na arte latino-americana, o centro foi aclamado internacionalmente por suas exposições inovadoras e por seu papel na promoção do rico patrimônio artístico da região. A galeria abriga uma grande variedade de exposições individuais e coletivas, apresentando obras de artistas famosos como Basquiat, Botero, Chagall, Cruz-Diez, Dubuffet, Kahlo, Picasso, Rivera, Lam, Warhol e muitos outros.

Como a maior galeria do mundo, com mais de 5 mil metros quadrados, o Gary Nader Art Centre inclui uma área para exposições, o Nader Museum e um futuro Sculpture Park. Esse “Parque de Esculturas”, que será inaugurado no vibrante Miami Design District, oferecerá um espaço de exposição ao ar livre exclusivo que alavanca as diversas exposições da galeria. Com uma coleção particular de mais de 2 mil peças dos séculos XX e XXI, o centro apresenta a riqueza da arte moderna e contemporânea. Fundada por Gary Nader em 1985, a galeria se tornou uma pedra angular do cenário artístico de Miami. A visão e a dedicação de Nader foram fundamentais para estabelecer a reputação global da galeria e seu impacto na comunidade artística internacional.

