Expolux apresentará projetos premiados em sua Mostra Design de Luminárias

Entre os dias 17 e 20 de setembro, o mercado de iluminação poderá conhecer os premiados em 2024 do Prêmio ABILUX Design de Luminárias. Eles estarão em exposição na Mostra Design de Luminárias, uma das atrações da 18ª edição da Expolux, feira internacional de Iluminação, que acontece no Expo Center Norte, em São Paulo.

Os projetos que farão parte da exposição são os premiados em diversas categorias na edição deste ano do Prêmio ABILUX Design de Luminárias, desenvolvido pela Associação Brasileira da Indústria da Iluminação (ABILUX). Todos os inscritos foram avaliados por júri técnico formado por especialistas, pesquisadores, desenvolvedores de produto e professores. Eles foram anunciados em cerimônia realizada na última quinta-feira (8), na sede da instituição, em São Paulo.

Para Tatiana Rassini, Gerente da Expolux, “a mostra reflete o empenho da indústria nacional no desenvolvimento de novas soluções e, ao mesmo tempo, disruptivas, com conceito estético e criativo. Além disso, a Mostra possibilita a um número maior de profissionais acessarem e conhecerem essas novidades. Acompanhei a cerimônia de premiação”.

As luminárias sinalizam os rumos do mercado no que se refere ao desenvolvimento de novidades para ambientes internos, externos e até subaquáticos. “O prêmio é a contribuição que buscamos dar para incentivar o mercado e os profissionais para que tenhamos uma iluminação melhor. E neste ano deixamos de ter porta lâmpadas e passamos a ter luminárias integradas”, disse Marco Poli, diretor executivo da ABILUX, na abertura da premiação.

“Neste sentido, a fonte de luz passou a ser parte do aparelho de iluminação. É um detalhe que faz muita diferença porque oferece aos lighting designers e aos utilizadores dos equipamentos outras condições de desenvolvimento”, acrescentou o diretor.

Os projetos

Lista completa dos vencedores, em oito categorias:

- Categoria Interiores Luminárias de Parede

1º lugar – Luminária Lumiere – empresa Assa Abloy Brasil

2º lugar – Luminária Move Elastic – empresa PDLED

3º lugar – Luminária Içana Baniwa – empresa Munclair Iluminação

- Categoria Interiores Luminárias de Piso

1º lugar – Luminária Think About Art – empresa Think Creative Lighting + Design

2º lugar – Luminária Coluna Modular Kelp – empresa Classic Lar

3º lugar – Luminária 1000 Tsurus pela Paz – empresa Exper Soluções Luminotécnicas

- Categoria Interiores Luminárias de Mesa

1º lugar – Luminária Carimbó LVF. 109 – empresa Attimo Iluminação

2º lugar – Luminária Íris – empresa Alfalux Iluminação

3º lugar – Luminária Abajur Lençóis – empresa Centro Elétrico

- Categoria Interiores Luminárias de Teto

1º lugar – Hogar Luminária Acústica – empresa Ola Luminárias Acústicas

2º lugar – Luminária Ring Mix – empresa Power Lume

3º lugar – Luminária Messier – empresa Newline Iluminação

- Categoria Interiores Luminárias de Aplicação Industrial

1º lugar – Highbay Quasar LED – empresa Brilia

2º lugar – Olympus – empresa Zagonel

3º lugar – HDA G4 – empresa HDA Iluminação LED

- Categoria Interiores Sistema de Iluminação

1º lugar – Sistemas de Iluminação PEN60 – FD – empresa Power Lume

2º lugar – Sistemas de Iluminação FIT 15 – empresa Newline Iluminação

3º lugar – SIIZ Sistemas Inteligente de Iluminação Zagonel – empresa Zagonel

- Categoria Exteriores Luminárias de Vias Públicas, Incluindo Praças

1º lugar – Piso estrelado com fibras óticas – empresa FASA Fibra Ótica

2º lugar – Luminária LITWAY – empresa Direct Light

3º lugar – Luminária Ekkos – empresa Zagonel

- Categoria Exteriores Luminárias para Jardim

1º lugar – Luminária Tibo – empresa Interlight

2º lugar – Poste Balizador Cairo – empresa Intral

3º lugar – Luminária Brontes – empresa MisterLED

- Categoria Exteriores Luminárias de paredes, piso ou solo

1º lugar – Luminária DOMME – empresa Power Lume

2º lugar – Luminária Arandela VIVLIO – empresa MisterLED

3º lugar – Luminária Arandela ARO – empresa Vira Iluminação

- Categoria Exteriores Projetor

1º lugar – PLA – Projetor de Longo Alcance – empresa: Power Lume

2º lugar – Projetor LED Modular para Arenas e Estádios – empresa Conexled

3º lugar – LD - 4PR – empresa: Reeme

- Categoria Exteriores Luminárias Subaqúaticas

Único vencedor – Estrelado Subaquático com Fibras Óticas – empresa FASA Fibra ótica.

- Categoria Estudantes

Único vencedor – BIOLUX – desenvolvido pelo estudante universitário Vitor Hildebrandi Marchione – curso Design - Universidade FAAP

Os 32 projetos premiados foram os mais bem avaliados entre os 121 inscritos no Prêmio ABILUX Design de Luminárias (recorde histórico da premiação) e podem ser conferidos no site da instituição. Participaram 41 indústrias, 8 profissionais autônomos e 10 estudantes, de nove estados brasileiros como: Maranhão, Pernambuco, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Para os interessados em conhecer os premiados presencialmente, o credenciamento gratuito para a 18ª Expolux já está disponível e pode ser realizado pelo link - https://bit.ly/CredenciamentoExpolux.

Serviço

Expolux 2024

Data: 17 a 20 de setembro

Local: Expo Center Norte – SP

Informações: www.expolux.com.br

Sobre a Expolux

Com 18 edições, a Expolux é um dos eventos voltados para o mercado da iluminação no Brasil e na América Latina, reconhecido como um dos locais para atualização, visão estratégica, inovação e contato direto com os players do mercado.

