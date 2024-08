MaturiFest 2024: festival de empreendedorismo 50+ acontece em São Paulo

O MaturiFest, reconhecido como o festival de trabalho e empreendedorismo para pessoas acima dos 50 anos, retorna em sua 7ª edição com uma programação diversificada, em um formato híbrido que proporciona uma experiência que une presencial e virtual. O evento está marcado para os dias 14 a 16 de agosto de 2024, no campus da UNIP Paraíso, em São Paulo, e será transmitido ao vivo para todo o Brasil. A expectativa é levar 1.500 pessoas presencialmente e mais de 2 mil online, em relação ao ano passado, um crescimento de público presencial de quase 60% e cerca de 30% online.

Para 2024, o Festival aborda uma variedade de temas sobre maior idade, como longevidade e Blue Zones, mudanças e reinvenções de carreira, empresas Age-Friendly do Brasil e do exterior, relações intergeracionais no trabalho, empreendedorismo após os 50, novas formas de trabalho e futuro do trabalho, envelhecimento saudável e bem-estar, maturidade feminina e combate ao etarismo, diversidade e inclusão etária, upskilling e reskilling, influenciadores digitais maduros, tecnologia e inteligência artificial, além de finanças e propósito de vida. Os participantes terão acesso a mais de 60 horas de conteúdo distribuídos em palestras, painéis, oficinas práticas e sessões de mentoria individuais focadas em carreira - uma das novidades deste ano. Essas sessões serão rápidas e presenciais, proporcionando oportunidades de orientação personalizada e direta com profissionais experientes.

"É uma honra anunciar mais uma edição do MaturiFest. Este festival é um ponto de encontro para profissionais e empreendedores acima dos 50 anos, proporcionando um ambiente de troca e aprendizado ," afirma Mórris Litvak, CEO e fundador da Maturi. "Estamos comprometidos em oferecer uma experiência diversificada, tanto presencial quanto online, para alcançar todo publico de mais de 50 anos, em todo o Brasil," complementa.

Durante o evento, serão lançadas duas pesquisas exclusivas sobre trabalho, tecnologia e longevidade, que servirão de base para debates e painéis. Além disso, os participantes poderão participar de mais de 30 oficinas práticas abordando temas como tecnologia, mudança de carreira, marketing digital, empreendedorismo, empregabilidade, autoconhecimento, entre outros.

Entre os palestrantes confirmados estão nomes como Claudia Raia, Milton Beck, Ernesto Paglia, Zeca Camargo, Geraldo Rufino, Claudia Ohana, Beth Goulart, Dr. Alexandre Kalache, Cris Pàz, Vicky Bloch, Mateus Carrieri, Silvia Poppovic, Dilma Campos, Rosamaria Murtinho, Mauro Mendonça, Renan Dal Zotto entre outros especialistas, incluindo convidados internacionais dos EUA, Japão e Europa. Além disso, o evento contará com atrações culturais e artísticas, como exibição de documentários, dança, fotografia e shows musicais, além de uma feira de empreendedores 50+ e lançamentos de livros.

Para atender diferentes perfis de público, o festival disponibiliza duas opções de ingressos: online e presencial, ambas contam com gratuidades e versões pagas (que dão direito a bônus e gravações). Todos os detalhes podem ser encontrados no site oficial do evento: www.maturifest.com.

A 7ª edição do MaturiFest tem o apoio da Lei de Incentivo à Cultura e de empresas como Banco Mercantil, Instituto de Longevidade, Nutren Senior, UNIP, Assaí, Grupo Boticário e Oracle.



Serviço MaturiFest 2024

Data: de 14 a 16 de agosto de 2024, das 10h às 21h

Inscrições: www.maturifest.com

Transmissão: YouTube Maturi

Evento presencial: UNIP Paraíso, Rua Vergueiro, 1211 - Paraíso, São Paulo - SP



Sobre a Maturi

Criada por Mórris Litvak em 2015, a startup Maturi nasceu como MaturiJobs e atualmente, além de ser uma plataforma online de oportunidades de trabalho e desenvolvimento profissional para pessoas acima de 50 anos do Brasil, a Maturi conta com mais de 250 mil profissionais cadastrados e oferece soluções para a jornada dos 50+ dentro e fora das empresas. A empresa auxilia pessoas que buscam oportunidades de trabalho, capacitação, networking e empreendedorismo, além de apoiar as empresas na Diversidade Etária com inclusão 50+ e integração geracional.

Website: https://www.maturifest.com