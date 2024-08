A Riskified (NYSE: RSKD), líder em inteligência de risco e fraudes em comércio eletrônico, anunciou hoje a nomeação de David Meredith para o seu conselho de administração.

“Estamos muito felizes em dar as boas-vindas a David Meredith em nosso conselho administrativo”, disse Eido Gal, CEO e cofundador da Riskified. “David traz uma grande experiência em estratégia corporativa, aquisição de clientes e liderança organizacional, além de ter liderado inúmeras das principais empresas em SaaS e aplicativos baseados em nuvem. A profunda experiência e histórico de David em dimensionar empresas de tecnologia estão de acordo com as nossas prioridades estratégicas e contamos que sua indicação ajude a Riskified a continuar a gerar valor de longo prazo aos acionistas.”

David Meredith expressou seu entusiasmo por ingressar no conselho da Riskified ao declarar: “Estou muito honrado por me unir ao conselho de diretores da Riskified em um momento tão empolgante para a empresa. A abordagem inovadora da Riskified em relação ao gerenciamento de fraudes no comércio eletrônico e inteligência de risco a torna líder no setor. Estou ansioso para trabalhar com o Eido e a equipe de liderança da Riskifiedàmedida que continuam a executar sua estratégia para promover ainda mais o crescimento e o sucesso para seus comerciantes e acionistas”.

Meredith passou três décadas atuando em cargos de liderança executiva sênior e no conselho de diretores, tanto em empresas públicas multibilionárias quanto em empresas com foco em tecnologia e apoiadas por capital privado.

Como CEO da Everbridge, empresa líder global em software para fornecer resiliência às empresas, Meredith foi líder durante um período de rápido crescimento, o que levou a empresa ao índice Russell 1000® de grande capitalização e lhe rendeu o prêmio de Top 50 “Melhor CEO 2020” na categoria Maior Empresa pela Comparably. Antes da Everbridge, Meredith ocupou cargos de liderança na Rackspace, CenturyLink, VeriSign, CGI e Capital One Financial Corporation. Em seu papel como CEO da líder de software de integração Boomi, Meredith também foi indicado como “Melhor CEO 2022” por seu trabalho relacionadoàcisão da Boomi da Dell para se tornar uma empresa global autônoma. Mais recentemente, atuou como diretor do conselho e presidente de comitê da líder em transformação digital SADA (uma empresa Insight).

David obteve seu mestrado na Universidade da Virgínia, onde atua no Conselho Consultivo McIntire da UVA. Ele se graduou com honras pela James Madison University (JMU) com bacharelado em Administração de Empresas e ênfase em Finanças Corporativas.

O conselho de diretores avalia regularmente a composição do conselho e considera como pode manter a combinação apropriada de habilidades, qualificações e diversidade de origens para supervisionar de forma mais eficiente os negócios e a estratégia de longo prazo da empresa. Após a nomeação de Meredith, o conselho de diretores da Riskified Ltd. será composto por oito diretores, seis dos quais se qualificam como “independentes”, conforme as regras de listagem da Bolsa de Valores de Nova York.

Sobre a Riskified

A Riskified (NYSE:RSKD) capacita empresas a impulsionar o crescimento do comércio eletrônico com a superação dos riscos. Muitas das maiores marcas do mundo e empresas de capital aberto com vendas on-line contam com a Riskified para obter proteção garantida contra estornos, para combater fraudes e abusos de políticas em grande escala e para melhorar a retenção de clientes. Desenvolvida e gerenciada pela maior equipe de analistas de risco em comércio eletrônico, cientistas de dados e pesquisadores, a plataforma de inteligência de risco e combateàfraude alimentada por IA da Riskified analisa a pessoa por trás de cada interação para fornecer decisões em tempo real e informações consolidadas baseadas em identidade. Saiba mais em riskified.com.

Declarações prospectivas

Este comunicadoàimprensa contém declarações prospectivas dentro do significado das disposições de porto seguro da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados dos EUA de 1995. Pretendemos que tais declarações prospectivas sejam cobertas pelas disposições de porto seguro para declarações prospectivas contidas na Seção 27A do U.S. Securities Act de 1933, conforme alterada (o "Securities Act") e na Seção 21E do U.S. Securities Exchange Act de 1934, conforme alterada (o "Exchange Act"). Todas as declarações contidas neste comunicadoàimprensa, exceto as declarações de fatos históricos, incluindo, sem limitação, as declarações sobre os benefícios esperados para a empresa com a entrada de Meredith no conselho, são declarações prospectivas. As palavras “acreditar”, “pode”, “irá”, “estimar”, “potencial”, “continuar”, “antecipar”, “pretender”, “esperar”, “poderia”, “iria”, “projetar”, “previsões”, “objetivos” “planejar” “alvo” e expressões similares pretendem identificar declarações prospectivas, embora nem todas as declarações prospectivas utilizem essas palavras ou expressões. Declarações prospectivas são previsões, projeções e outras declarações sobre eventos futuros com base nas expectativas e suposições atuais e, consequentemente, estão sujeitas a riscos e incertezas. Muitos fatores poderiam fazer com que eventos futuros diferissem materialmente das declarações prospectivas neste comunicadoàimprensa, incluindo, mas não se limitando a, os fatores de risco estabelecidos no Item 3.D - “Fatores de Risco” em nosso Relatório Anual no Formulário 20-F para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2023, conforme arquivado na Securities and Exchange Commission (“SEC”) em 6 de março de 2024, e outros documentos arquivados ou fornecidosàSEC. As declarações prospectivas são válidas apenas na data em que são feitas. Advertimos os leitores a não colocarem confiança indevida nas declarações prospectivas e, exceto quanto exigido por lei, a empresa não assume qualquer obrigação de atualizar ou revisar estas declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Relações com Investidores:

Chett Mandel, chefe de Relações com Investidores

ir@riskified.com

Comunicações Corporativas:

Cristina Dinozo, diretora sênior de Comunicações

press@riskified.com