A L&T Technology Services Limited (BSE: 540115, NSE: LTTS), líder mundial em serviços de engenharia, digitais e P&D, anunciou que assinou um contrato estrutural a longo prazo com a Shell, uma das maiores empresas internacionais de energia.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240812740791/pt/

LTTS to provide Integrated Engineering Design and Procurement Services for Shell’s global assets (Photo: Business Wire)

O contrato estrutural plurianual irá permitir que a LTTS preste serviços integrados de engenharia e aquisição, junto com Serviços de Engenharia Digital, Governança de Dados para Projetos de Capital e Consultoria em Gestão de Projetos Digitais para ativos mundiais da Shell, conforme necessário.

Com mais de duas décadas de experiência em engenharia, serviços de fabricação, transformação digital e serviços de dados, a LTTS está bem posicionada para dar suporteàShell em escala mundial, ao implementar seu modelo exclusivo de entrega internacional para entrega de projetos.

Amit Chadha, Diretor Executivo e Diretor Geral da L&T Technology Services, comentou sobre o desenvolvimento, com a declaração, "Este novo contrato com a Shell como sua parceira de engenharia se baseia ainda mais em nosso longo e contínuo relacionamento na área de gestão de informações e serviços de engenharia aliados. Com nossa ampla experiência e capacidades em atender clientes do setor de energia, estamos empolgados em trabalhar com a Shell e contribuir para alcançar seus objetivos estratégicos."

Sobre a L&T Technology Services Ltd.

A L&T Technology Services Limited (LTTS) é uma subsidiária cotada em bolsa da Larsen & Toubro Limited com foco em serviços de Engenharia e P&D (EP&D). Oferecemos serviços de consultoria, projetos, desenvolvimento e testes em todo o ciclo de vida de desenvolvimento de produtos e processos. Nossa base de clientes inclui 69 empresas da Fortune 500 e 57 das principais empresas de EP&D do mundo, em produtos industriais, dispositivos médicos, transporte, telecomunicações e alta tecnologia, além de setores de processos. Com sede na Índia, temos mais de 23.550 funcionários distribuídos em 22 centros internacionais de design, 30 escritórios de vendas em todo o mundo e 108 laboratórios de inovação (dados de 30 de junho de 2024).

Para mais informação, acesse https://www.LTTS.com/.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240812740791/pt/

Aniruddha Basu

L&T Technology Services Limited

E-mail: aniruddha.basu@ltts.com