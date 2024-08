A Freyr, uma das principais fornecedoras globais de soluções e serviços regulatórios, anuncia com orgulho sua colocação distinta como Líder na renomada Avaliação PEAK Matrix® de Operações Regulatórias e de Assuntos Médicos em Ciências da Vida do Everest Group 2024. A Freyr emergiu como a líder nesta avaliação abrangente de mais de vinte (20) fornecedoras de serviços globais.

A PEAK Matrix® oferece uma avaliação imparcial e orientada por dados dos provedores de serviços e tecnologia, categorizando-os como Líderes, Principais Concorrentes ou Aspirantes com base em suas capacidades gerais e impacto no mercado.

“No cenário regulatório em rápida evolução, as empresas enfrentam uma miríade de desafios, como navegar por estruturas complexas de conformidade, regulamentos em constante mudança e necessidades geográficas diversas. Consequentemente, as empresas estão cada vez mais dependentes de provedores de serviços externos com conhecimento especializado e expertise tecnológica para gerenciar essas complexidades”, afirma Lloyd Fernandes, diretor de prática do Everest Group. Ele acrescentou: “A extensa presença de mercado da Freyr e sua robusta rede de afiliados, reforçada por sua expertise local, a tornam apta a navegar por ambientes regulatórios diversos. Além disso, seu portfólio abrangente de soluções tecnológicas, construído na plataforma de inteligência artificial Freya Fusion, junto com seus centros de excelência dedicados, permitem que ela atenda efetivamente às demandas de digitalização e eficiência dos clientes. Essas forças contribuíram para sua posição de Líder na Avaliação PEAK Matrix de Operações Regulatórias e de Assuntos Médicos do Everest Group em 2024”.

Suren Dheenadayaalan, CEO da Freyr Solutions, expressou sua satisfação, afirmando: “Conquistar a posição de Líder na Avaliação PEAK Matrix® de Operações Regulatórias e de Assuntos Médicos em Ciências da Vida do Everest Group é um marco significativo para a Freyr. Esse reconhecimento reafirma nosso compromisso em toda a cadeia de valor regulatória no setor de Ciências da Vida. Temos orgulho de sermos reconhecidos como um parceiro regulatório global confiável e continuamos comprometidos em promover a inovação enquanto superamos os padrões de conformidade no complexo cenário regulatório."

Rajiv Rangan, cofundador da Freyr Solutions, acrescentou: “Esse reconhecimento do prestigioso Everest Group ressalta nossa dedicação contínua aos serviços regulatórios eàexcelência das soluções, que se estende por mais de uma década. Em nome da equipe fundadora da Freyr, estendo a nossa sincera e profunda gratidão aos nossos colegas e clientes globais pelo seu apoio contínuo e inestimável, sem o qual essa conquista não teria sido possível”.

Sobre a Freyr

A Freyr Solutions fornece soluções regulatórias globais, com mais de 2.100 especialistas apoiando mais de 1.550 clientes em mais de 120 países.

“Descubra como a Freyr lidera o caminho da excelência regulatória – visite nosso site para obter mais detalhes. Freyr Solutions”

Sana Patel, gerente-geral de Marketing

sana.patel@FreyrSolutions.com