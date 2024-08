A Tigo Energy, Inc. (NASDAQ: TYGO) ("Tigo"), provedora líder de soluções inteligentes de software solar e de energia, anunciou hoje que a presença da empresa na Intersolar South America 2024 em São Paulo, Brasil se concentrará no apoio aos instaladores com produtos de alta qualidade e programas de serviço focados na qualidade. No evento, os representantes da Tigo apresentarão a plataforma de software Tigo Energy Intelligence (EI) Professional e toda a família de dispositivos Tigo TS4 Flex MLPE, incluindo o recém-lançado TS4-X-O, compatível com a maioria dos potentes módulos solares da atualidade.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240813237124/pt/

An aerial view of a recent Innovatis installation featuring 5,400 Tigo TS4-A-O optimizers, part of a 3MWp solar project at the Children's Hospital in Brasília (Photo: Business Wire)

Na Intersolar South America 2024, a Tigo demonstrará o mais avançado conjunto de produtos de MLPE para otimização, monitoramento a nível de módulo e desligamento rápido para projetos solares de todos os tamanhos. Além de liderança em inovação solar com a família de produtos Tigo TS4 Flex MLPE, o compromisso da empresa com Solar de Qualidade Total se manifesta, melhorando o setor através do programa Green Glove de serviço para instaladores.

"É um prazer para a Innovatis trabalhar com uma empresa como a Tigo Energy, que fornece produtos e serviços de qualidade que abrangem desde treinamento antes da compra do equipamento até o serviço pós-venda", afirmou Lélio Jr, CEO da Innovatis, que recentemente empregou a Tigo em um projeto de 5.400 otimizadores (TS4-A-O). "A tranquilidade de trabalhar com produtos premium não tem preço para nós. Usamos a Tigo no projeto 3MWp no Children's Hospital de Brasília, e o resultado foi excelente. Nossa parceria com a Tigo é a mesma que a com nossos clientes, duradouras e baseadas no mesmo compromisso com a qualidade".

O processo Green Glove começa com uma análise abrangente do design antes da instalação, na qual os funcionários de suporte da Tigo fornecem insights e orientação valiosos. Durante a instalação, eles ficam de plantão em unidades regionais da Tigo para prestar assistência e tratar de quaisquer preocupações. Após a instalação, um integrante da equipe de suporte da Tigo realiza uma análise meticulosa e facilita as discussões seguintes, tratando continuamente de questões não resolvidas e obtendo feedback para aprimorar ainda mais a experiência de instalação. Quase 70% das inscrições ao Green Glove globalmente vêm do segmento comercial e industrial.

"O programa Green Glove foi criado para auxiliar os instaladores e integradores em seus primeiros projetos, usando a solução de MLPE da Tigo, e garantir projetos bem sucedidos, desde o planejamento até a instalação e operação", afirmou Manoel Monteiro, gerente de vendas e marketing da Tigo Energy para a LATAM. "Muitos parceiros da Tigo estão impressionados com o serviço da nossa equipe de sucesso do cliente em cada projeto. Nosso compromisso com Solar de Qualidade Total varia de sistemas residenciais a usinas de energia de grande porte, e esperamos que o programa Green Glove cresça nessa região".

Agende uma reunião com a equipe da Tigo na Intersolar South America 2024 aqui para saber mais sobre as soluções Tigo Flex MLPE e a plataforma de monitoramento Tigo Energy Intelligence. A Tigo estará em exibição durante o evento, de 27 a 29 de agosto.

Sobre a Tigo Energy

Fundada em 2007, a Tigo Energy, Inc. (Nasdaq: TYGO) é líder mundial no desenvolvimento e produção de soluções inteligentes de hardware e software que aprimoram a segurança, aumentam o rendimento de energia e reduzem os custos operacionais de sistemas solares residenciais, comerciais e de serviços públicos. A Tigo combina o seu Flex MLPE (Module Level Power Electronics, eletrônica de potência em nível de módulo) e a tecnologia de otimização solar com recursos inteligentes de software baseados na nuvem para monitoramento e controle avançados de energia. Os produtos de MLPE da Tigo potencializam o desempenho, permitem o monitoramento de energia em tempo real e propiciam o desligamento rápido exigido por código no nível do módulo. A empresa também desenvolve e fabrica produtos como inversores e sistemas de armazenamento de bateria para o mercado residencial de armazenamento solar. Para mais informações, acesse www.tigoenergy.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240813237124/pt/

Technica Communications

Cait Caviness

E-mail: tigoenergy@technica.inc