Montana Química expande portfólio de produtos

A Montana Química, multinacional brasileira especialista no tratamento, proteção e preservação de madeira, lançou três produtos no mercado de tintas, todos à base de água e com tecnologias para o varejo da construção civil.

“O lançamento desses três produtos é um passo importante da Montana Química no setor de tintas, não só porque um deles é nossa primeira tecnologia no segmento de tintas acrílicas para alvenaria, mas também porque são inovações focadas nas necessidades dos profissionais e consumidores”, afirma Wagner Borrejo, supervisor do Laboratório de Tintas da Montana Química.

A tinta acrílica para alvenaria chama-se Zero Mofo, um produto à base de água indicado para áreas úmidas como tetos de banheiros, cozinhas, saunas, hospitais, restaurantes, garagens e outros espaços.

O Zero Mofo é uma tinta acrílica acetinada, de cor branca, fungicida, de fácil aplicação e baixo nível de respingo. Além disso, possui bom nivelamento, poder de cobertura, rápida secagem, baixo odor e baixa emissão de compostos orgânicos voláteis (VOC).

O produto pode ser utilizado em diversas superfícies, como reboco, gesso, texturas, concreto, massa acrílica e massa corrida. Exige 2 a 3 demãos que podem ser aplicadas com rolo, pincel ou pistola, em um intervalo de 3 a 4 horas.



Madeira Emborrachada

Outro lançamento é a Madeira Emborrachada, um impermeabilizante para madeiras à base de água, na cor cumaru, para uso interno e externo. O produto é ultraflexível, acompanha os movimentos de contração e dilatação da madeira, fosco, pronto para uso, com secagem rápida, baixo odor, baixa emissão de compostos orgânicos voláteis (VOC) e resistência às intempéries.

“Depois de aplicado e seco, o produto forma uma barreira física impermeável sobre a superfície de madeira, protegendo da umidade presente no solo e da água de chuva, piscinas e lavagem”, afirma Borrejo.

Pode ser aplicado com trincha ou airless, com duas ou três demãos a cada 4 horas em diversas superfícies, como estruturas de decks, tapumes, topos de vigas, madeira enterrada, interiores de vasos e jardineiras.



Seladora Base Água

A Montana Química também incluiu no seu portfólio a Seladora Base Água para madeiras de uso interno. “A Seladora é pronta para uso, com brilho acetinado incolor, de fácil aplicação, bom lixamento, capacidade de preenchimento dos poros da madeira, rápida secagem, transparência, baixo odor e baixa emissão de compostos orgânicos voláteis (VOC)”, diz Borrejo.

As superfícies previamente seladas com a Seladora Base Água permitem a aplicação de todos os vernizes da Montana, tanto nas versões à base de água quanto à base de solvente, além de aumentar o rendimento do verniz. Pode ser aplicada com pincel, boneca ou pistola, exigindo uma ou duas demãos com um intervalo de 2 horas.

