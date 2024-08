Especialista dá dicas de como trabalhar com Direito nos EUA

A possibilidade de estudar, trabalhar e morar nos Estados Unidos tem atraído um número crescente de profissionais brasileiros em busca do sonho americano. Atualmente, mais de dois milhões de brasileiros vivem em solo americano, segundo levantamento do Itamaraty.

Entre as áreas de maior interesse dos imigrantes está o Direito. Contudo, a validação do diploma e o exame do Bar, equivalente ao exame nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), são barreiras. No entanto, existem algumas opções para advogados brasileiros que desejam exercer a profissão nos Estados Unidos sem precisar validar o diploma e passar no Bar.

Bruno Lossio, sócio fundador da Premium Global Mobility Partner, explica: “Os advogados brasileiros têm outras formas de atuação na área em solo americano. Ou seja, é possível migrar para os EUA sem renunciar à carreira de advogado, mesmo sem a obrigatoriedade de validar o diploma ou passar no Bar Exam”.

Para um norte-americano se tornar advogado nos Estados Unidos são necessários cerca de 8 anos de estudo, incluindo um bacharelado, uma pós-graduação de 3 anos em Direito (Juris Doctor - JD) e a aprovação no exame do Bar de uma jurisdição americana. “Mas isso não significa que o advogado brasileiro com pretensões de exercer a profissão de advogado nos EUA terá que enfrentar mais esse tempo de estudo”, tranquiliza Bruno.

Segundo o profissional, que é advogado licenciado no Brasil, existem outras possibilidades para advogados brasileiros que desejam morar e trabalhar nos EUA sem abrir mão da carreira jurídica. Uma das opções é a profissão de “paralegal”, ou assistente de advogado. No Brasil, não existe uma profissão equivalente legalmente, mas trata-se de alguém que realiza muitas das mesmas tarefas jurídicas de um advogado, exceto aquelas restritas por lei. “Um paralegal pode auxiliar no preparo das petições e casos, fazer pesquisas e ter contato direto com clientes, por exemplo. No entanto, é importante mencionar que este profissional deve estar sempre sob a supervisão de um advogado licenciado.”

Visto imigratório para advogados

Existem mais de 180 tipos de vistos para os Estados Unidos e o EB-1 está entre os mais indicados para os advogados brasileiros, de acordo com Bruno. O EB-1, da categoria “Employment Based” (Baseado em Emprego), baseia-se nas conquistas e realizações profissionais do candidato. Além disso, o EB-1 concede residência permanente nos Estados Unidos a profissionais que se destacam em suas áreas de atuação.

O EB-1 é para profissionais com habilidades extraordinárias, indicado para quem atua nas áreas das ciências, artes, educação, negócios e atletismo. “Para ser elegível ao EB-1, basta comprovar o reconhecimento e destaque na área profissional por meio de documentos. Geralmente, advogados brasileiros atendem aos requisitos de elegibilidade para este visto”, aponta Bruno, referindo-se à publicação de artigos em revistas especializadas, premiações e afiliação a associações profissionais.

Bruno alerta sobre a desinformação acerca do visto EB-1. “Muitos profissionais e escritórios de imigração focam no visto EB-2 NIW como primeira opção para imigrar. No entanto, na maioria das vezes, profissionais de Direito se encaixam perfeitamente na categoria do EB-1”, afirma, complementando: “Esta é, certamente, uma maneira mais eficiente e rápida para quem quer migrar para os EUA”.

A Premium Global Mobility Partner é um escritório de mobilidade global e planejamento imigratório para os Estados Unidos. Fundada pelos advogados brasileiros Bruno Lossio e Henrique Scliar, a empresa tem sede em Salt Lake City, Utah, com escritório no Texas, na Flórida e no Rio de Janeiro.

A empresa oferece serviços jurídicos para processos imigratórios com base em carreira, emprego e investimentos, além de imigração de negócios e naturalização. A assessoria de vistos como EB-2 NIW, EB-1 e O-1 está entre os principais serviços da Premium.

Website: https://premiumgmp.com/