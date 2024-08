Dia do Estagiário: empresas investem em novos talentos

No próximo dia 18 de agosto, o Brasil comemora o Dia do Estagiário, data que leva as empresas a reconhecerem os jovens talentos que integram suas equipes. O momento é de reflexão sobre o impacto positivo que os estagiários conseguem levar para o ambiente corporativo.

Ainda no início de suas trajetórias profissionais, as pessoas estagiárias tendem a chegar ao mercado de trabalho com vontade de aprender e contribuir para o sucesso das organizações. Afinal, o estágio é um ponto de virada na preparação dos universitários, permitindo que eles coloquem em prática os conhecimentos adquiridos na sala de aula. Para as empresas, essa etapa pode ser uma oportunidade de cultivar talentos e preparar futuros profissionais.

Mas, para as organizações valorizarem esses talentos, algumas práticas são essenciais. Andrea Felgueiras, Gerente Executiva de Marketing B2C no ManpowerGroup Brasil, comenta: “investir em um bom processo de onboarding, por exemplo, ajuda os estagiários a se sentirem seguros desde o início, com as ferramentas necessárias para desempenharem suas funções com confiança”.

Outra prática recomendada pela especialista é: “dar espaço para os estagiários participarem de projetos relevantes. Essa participação motiva, engaja e integra os jovens talentos ao time, proporcionando uma experiência de aprendizado mais rica”.

Além disso, conversas regulares sobre o desempenho e o reconhecimento das conquistas dos estagiários podem ser fundamentais para seu desenvolvimento. “O feedback contínuo cria um ambiente de aprendizado, permitindo que os jovens profissionais cresçam e se sintam valorizados”, complementa Andrea.

Ou seja, estimular o autodesenvolvimento, seja por meio de treinamentos ou conversas de carreira, demonstra o compromisso da empresa com o crescimento de suas pessoas estagiárias.

“As práticas comentadas aqui são fundamentais para as organizações construírem uma base sólida de talentos engajados e preparados para enfrentar os desafios do mercado de trabalho. No Dia do Estagiário, e durante todo o ano, reconhecer e valorizar esses jovens é um investimento no futuro”, finaliza Andrea Felgueiras.

