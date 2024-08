O Ethiopian Airlines Group anunciou planos para construir o maior aeroporto da África em Abusera, um elemento crítico do plano estratégico de 15 anos do Ethiopian para se tornar um dos grupos de aviação mais competitivos do mundo.

A localização do aeroporto permite crescimento progressivo, capacitando a companhia aérea a atender as previsões da Associação Internacional de Transporte Aéreo de mais de 200% de crescimento na próxima década, crescendo mais que o Aeroporto Internacional Bole, que não tem possibilidades de ampliação significativa. A altitude mais baixa de Abusera elevará o desempenho de decolagem das aeronaves, ao passo que a ligação com o transporte ferroviário expresso a Addis Ababa facilitará a conectividade.

Na primeira fase, programada para 2029, o aeroporto terá capacidade para 60 milhões de passageiros anualmente, quase três vezes o aeroporto mais movimentado da África atualmente, criando milhares de empregos para atender a base de clientes e a frota em expansão do Ethiopian. Por fim, o aeroporto atenderá 110 milhões de passageiros anualmente, quatro vezes a capacidade do Aeroporto Internacional Bole.

O CEO do Ethiopian, Mesfin Tasew, afirmou: "Com sua capacidade excepcional e instalações de categoria mundial, este novo aeroporto promete elevar a aviação africana".

Para realizar esse novo projeto transformador, a Ethiopian Airlines fechou um contrato de consultoria com um consórcio liderado pela Dar Al-Handasah Consultants (Shair and Partners), com a Zaha Hadid Architects (ZHA),Pascall+Watson Architects, Landrum&Brown e TY Lin.

A Dar, a TY Lin e a Landrum&Brown pertencemàSidara, colaboração global classificada como número 1 em aviação (Engineering News Record 2023). A ZHA traz premiados recursos de design e um histórico global de aclamados projetos aeroportuários, enquanto a Pascall+Watson Architects já realizou mais de 2.000 projetos de aviação em 70 aeroportos.

Coletivamente, essas empresas proverão serviços de assessoria técnica, engenharia, gestão de projetos e supervisão de construção para as instalações de 600.000 m2 para passageiros, 126.000 m2 para suporteàcompanhia aérea, duas pistas paralelas de Código 4E com infraestrutura de campo de aviação associada e outras importantes instalações e infraestruturas aeroportuárias.

A Ethiopian é uma das maiores companhias aéreas e de mais rápido crescimento na África. Com base em um histórico altamente bem sucedido de 78 anos, a Ethiopian opera a frota mais moderna da África para mais de 150 destinos em cinco continentes.

A Dar fornece serviços de design, planejamento, engenharia e gestão para projetos prediais, municipais, de transporte e infraestrutura.

Fundada há 45 anos em Londres, a ZHA oferece serviços de arquitetura, design e planejamento em todo o mundo.

