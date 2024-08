Hudl, o principal fornecedor mundial de tecnologia baseada em nuvem que conecta vídeos e dados para o setor esportivo, concluiu a aquisição da StatsBomb.

“Na Hudl, sabemos que treinadores e analistas exigem vídeos e dados da mais alta qualidade. Junto com a StatsBomb, estamos liberando mais fluxos de trabalho com dados mais profundos de times e jogadores. Nossos clientes terão acesso a estes dados cruciais em uma plataforma para aprimorar o desempenho de seus times e mudar o modo como veem o jogo", compartilhou John Wirtz, Diretor de Produtos da Hudl.

"Este contrato reforça o comprometimento da StatsBomb com o poder dos dados no esporte. Sabemos que times orientados por dados tomam melhores decisões. Emparelhar os dados e modelos estatísticos da StatsBomb com os recursos de vídeos da Hudl irá possibilitar a análise superior de partidas, olheiros e recrutamento de jogadores. Ao trazer a StatsBomb para o conjunto de produtos e serviços da Hudl, estamos ajudando organizações esportivas a otimizar a descoberta de informações processáveis", compartilhou o Diretor Executivo e Cofundador da StatsBomb, Ted Knutson.

Fundada como um blog em 2013, a StatsBomb cresceu e se converteu uma empresa internacional de dados, oferecendo soluções avançadas de dados esportivos sobretudo para futebol e, mais recentemente, futebol americano. A coleta de dados, os recursos de dados ao vivo e a plataforma de visualização de ponta da StatsBomb proporcionam informações profundas, ajudando analistas e times ao redor do mundo a tomar decisões mais bem informadas.

A StatsBomb foi pioneira em modelos de dados avançados e técnicas de recopilação, incluindo a transformação de análises de defesa com dados de pressão e a introdução de recursos inovadores, como quadros congelados para chutes e altura de impacto de chutes, que melhoraram muito os modelos de gols esperados (xG). Em 2022, a StatsBomb expandiu sua rica análise de dados para o futebol americano. Juntos, a Hudl e a StatsBomb irão combinar dados detalhados de atletas em jogos e vídeos. Isto será apresentado com visualizações fáceis de usar para aperfeiçoar a estratégia de futebol e o recrutamento de jogadores.

O conjunto integrado de vídeos e dados da Hudl apresenta o melhor software da categoria, câmeras de IA, dispositivos portáteis e serviços que atendem a 230 mil equipes esportivas em mais de 40 esportes, de ligas de base a profissionais. Nos próximos meses, a Hudl e a StatsBomb irão manter seus altos padrões enquanto integram serviços e cooperam em soluções futuras para seus clientes internacionais.

“Ao nos unir, estamos propiciando às organizações a visão mais holística dos dados de seus times e jogadores, o que garantem que possam captar, analisar e atuar com perfeição", disse Wirtz. "Este é um capítulo animador para ambos as empresas, ao criar mais oportunidades de inovação, crescimento e desenvolvimento para nossos funcionários, clientes e futuros clientes."

Sobre a Hudl:

A Hudl capacita mais de 230.000 equipes esportivas mundiais em mais de 40 esportes a alcançar seu potencial. Os produtos da Hudl ajudam equipes em todos os níveis a captar, analisar, compartilhar e aprender com vídeos e dados. Saiba mais em Hudl.com.

Sobre a StatsBomb

O enfoque exclusivo da StatsBomb para criar, analisar e visualizar dados esportivos avançados capacita os departamentos de análise de desempenho das organizações esportivas mais inteligentes do mundo. A StatsBomb atende clientes em esportes profissionais em mais de 35 países.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240812812981/pt/

Tyler Thomas

Diretor Sênior de Conteúdo + RP

Hudl

Tyler.Thomas@hudl.com