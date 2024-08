Empresários revelam lições do esporte aplicadas nos negócios

Algumas habilidades de empresários bem-sucedidos se assemelham a de atletas profissionais. Nas duas áreas é fundamental, por exemplo, saber tomar decisões rápidas e assertivas, além de manter a resiliência diante de desafios. Uma pesquisa divulgada pela Elixirr revela que desenvolver uma mentalidade vencedora e resiliente é vital para o alto desempenho, tanto na sala de reuniões quanto no campo esportivo. Enquanto as exigências físicas de atletas de elite são, na maioria das vezes, as qualidades reverenciadas, muitos profissionais esportivos de ponta acreditam que são posturas como determinação, comprometimento e sacrifícios que mais importam, o mesmo que os líderes empresariais.

Entre os executivos que utilizam técnicas do esporte no dia a dia dos negócios está Lélio Vieira Carneiro Júnior, chairman da Rafatella Investimentos e um veterano do rally cross country, que iniciou sua trajetória esportiva em 1997 e acumula mais de 20 anos de experiência e títulos, incluindo três de campeão no Rally Internacional dos Sertões e um título na Mitsubishi Cup, além de vencer outras inúmeras competições. A primeira experiência internacional foi no início de 2022, na Argentina, durante a disputa do South American Rally Race, e em 2023 conquistou a primeira vitória em prova internacional, na disputa do SARR Series FIM LA, também em competição no país vizinho.

Com treinos constantes tanto na academia quanto nos simuladores, Lélio destaca como o rally o preparou para os desafios da vida empresarial. "O rally me ensinou a ser resiliente e a tomar decisões ágeis sob pressão. Enfrentamos adversidades em locais inóspitos, onde erros podem ser fatais. Essa habilidade de análise rápida e execução precisa é vital nos negócios, especialmente em um país como o Brasil, que apresenta constantes desafios e instabilidades", afirma.

Essa visão é compartilhada por Fernando Souza, CEO do Grupo Fit, tricampeão das 500 Milhas de Interlagos. O empresário esportista, que treina em academia cinco vezes por semana e compete em corridas de pista regularmente, também vê no esporte uma escola de vida que o prepara para os desafios empresariais. "Disciplina, foco e estratégia são elementos que o esporte me ensinou e que aplico diariamente no meu trabalho. No esporte, assim como nos negócios, é preciso estar sempre preparado para a vitória, mas também saber lidar com as derrotas, utilizando-as como aprendizado para as próximas oportunidades", explica. Para ele, o aprimoramento contínuo é fundamental tanto no esporte quanto na liderança empresarial.

Célio Vinícius, diretor de operações da Cel Energia, acrescenta outra perspectiva a essa conexão entre esporte e negócios. Consagrado heptacampeão mundial em jet ski, bicampeão americano, treze títulos em campeonato brasileiro e campeão europeu, goiano e brasileiro no Motocross Cross Country, entre outros inúmeros títulos, Célio destaca a importância da disciplina e do trabalho em equipe. "Nos esportes, como no mundo dos negócios, não há espaço para o segundo lugar. A disciplina da repetição e do treinamento constante é o que nos leva ao sucesso. No trabalho, isso se traduz em planejamento e execução meticulosa", ressalta. Ele também aponta que, assim como no rally ou em uma competição de ciclismo, ninguém consegue vencer sozinho. “No trabalho, equipes motivadas e bem geridas fazem toda a diferença para o sucesso da empresa”, complementa.

Lélio Júnior, que também desenvolveu habilidades como reflexo rápido e tempo de reação ao longo de sua prática esportiva, acredita que essas capacidades são cruciais para a tomada de decisões rápidas e eficazes no ambiente de negócios. "No rally, precisamos terminar tudo o que começamos, sem deixar nada pela metade. Essa atitude 'acabativa', como costumo chamar, é crucial para alcançar o sucesso nos negócios", conclui. A visão de Lélio é ecoada por Célio, que enfatiza a importância de ter um planejamento robusto e a determinação de seguir em frente, independentemente das dificuldades.

Esses três empresários demonstram que o esporte é muito mais do que uma atividade física: é uma escola de vida. As lições aprendidas nas competições esportivas, como resiliência, disciplina, foco e trabalho em equipe são diretamente aplicáveis no mundo dos negócios. A divulgada pela Elixirr sublinha essa conexão, mostrando que a prática esportiva não só melhora a saúde física, mas também aprimora as competências necessárias para o sucesso no mundo corporativo.