A Elanco Saúde Animal (NYSE: ELAN) divulgou hoje seus resultados financeiros do segundo trimestre de 2024. A empresa registrou receita global de US$1.184 milhões, lucro líquido ajustado de US$147 milhões ou US$ 0,30 por ação diluída, um aumento de 67% em comparação ao mesmo período de 2023. O EBITIDA ajustado foi de US$275 milhões, ou 23,2% da receita.

Com a performance financeira, a companhia atualizou sua projeção de crescimento para o ano de 2024 para 3% a 4% e receita de US$ 4.410 a US$ 4.460 milhões, considerando a venda do negócio de aquicultura, concluída em julho, e a contribuição das novas soluções de seu portfólio, como Experior, Adtab e Credelio Plus.

Na avaliação de Jeff Simmons, Presidente e CEO da empresa, a Elanco fez progressos significativos em três metas estratégicas: elevação da receita, entrega de inovação e melhoria do caixa. “Este é o nosso quarto trimestre consecutivo de aumento da receita em moeda constante, com um crescimento de 4% no acumulado do ano, impulsionado tanto pela divisão de animais de estimação, quanto de animais de produção”.

Segundo o executivo, a entrada dos novos produtos contribuiu para a continuidade de fortalecimento do portfólio, fator-chave para a estabilização da base e do crescimento geral da companhia.

“Nossos resultados do primeiro semestre nos permitiram aumentar nossa previsão de receita para o ano e manter nossa orientação de EBITDA ajustado, excluindo aquicultura, e manter a orientação de EPS ajustado, com despesas de juros e impostos mais baixas compensando totalmente o negócio de aquicultura”, avaliou.

Com os recursos provenientes da venda do negócio de aquicultura, somados ao fluxo de caixa operacional acumulado no ano, a empresa pagou aproximadamente US$ 1,3 bilhões em dívida bruta. “Estamos satisfeitos com o progresso na redução de nossa alavancagem após a conclusão da transação de aquicultura”, afirmou.

A receita gerada por novos produtos foi de 209 milhões de dólares no primeiro semestre de 2024 e a expectativa é que esse montante alcance entre 400 e 450 milhões de dólares para o ano completo de 2024 com as novas soluções que a Elanco considera que serão blockbusters - Bovaer, Zenrelia e Credelio Quattro. “Estamos confiantes no potencial revolucionário dessas soluções, e acreditamos que elas contribuirão para a melhora da rentabilidade e o fluxo de caixa operacional, impulsionando a redução contínua da alavancagem e a criação de valor ao longo do tempo”, avaliou Simmons.

No Brasil, a Elanco segue também com um pipeline de lançamentos e consolidação do seu posicionamento de mercado, além do reconhecimento como uma empresa amiga do bem-estar animal. A companhia tem uma série de produtos, tanto de sua linha de animais de estimação quanto para animais de produção, chancelados pela certificadora FairFood como soluções alinhadas às premissas de bem-estar animal.

