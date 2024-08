A 26a edição da China Hi-tech Fair (CHTF2024) será realizada de 14 a 16 de novembro de 2024 em Shenzhen (China). A feira deste ano promete ser um evento inovador, com uma superfície aproximada de 400 mil m2 e a participação de mais de 5 mil empresas de renome e organizações internacionais de mais de 100 países e regiões. A CHTF2024 contará com várias zonas de exposição que abrangem IA e robótica, energia limpa, dispositivos médicos de última geração, os principais equipamentos pesados da China, as principais cadeias do setor de tecnologia etc.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240802367043/pt/

Global Buyer Invitation Programme of the 26th China Hi-tech Fair (CHTF2024) (Graphic: Business Wire)

A China consolidou sua posição como uma potência tecnológica mundial, com avanços significativos em IA, big data, 5G e energia limpa. A CHTF serve como uma plataforma vital para apresentar inovações e facilitar o intercâmbio. Em 2024, a plataforma definitiva convida expositores internacionais poderosos a conquistar negócios para a inovação no enorme mercado tecnológico chinês.

Para garantir o máximo valor para expositores, compradores e visitantes, a CHTF lançou um abrangente Programa de convite para compradores do mundo todo, que convidará cerca de 500 delegações de compradores da Europa, América, Sudeste Asiático, Oriente Médio e outras regiões. Os 500 mil visitantes profissionais previstos criarão uma oportunidade inigualável para o crescimento dos negócios e o networking.

Principais destaques do programa:

Delegações de compradores nacionais e internacionais: o evento colabora com prestigiosas delegações de compradores formadas por empresas estatais, líderes do setor e corporações internacionais, incluindo a PetroChina (CNPC), a China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), a CIPR – A conferência “Digitalização da Rússia Industrial”, a Australian Trade & Investment Commission etc.

Matchmaking sob medida: serão realizados eventos de matchmaking de compras personalizados e conferências específicas do setor para atender às necessidades específicas dos compradores nacionais e internacionais.

Amplo contato com os compradores: a organização do evento coletará antecipadamente os requisitos específicos de compras de compradores de alta qualidade e selecionará meticulosamente os expositores qualificados para garantir que o processo de matchmaking seja preciso e eficaz.

Benefícios exclusivos para os compradores: os compradores registrados podem desfrutar de uma série de vantagens, incluindo privilégios VIP, entrada otimizada, reuniões pré-agendadas com expositores, presentes e refeições de cortesia, transporte e acomodações de hotel e, além disso, uma chance de sorteio para assinar contratos no local. (Os benefícios para os compradores estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte a organização do evento para mais detalhes.)

Com o apoio inabalável do governo de Shenzhen, o amplo suporte do setor e seu histórico comprovado de sucesso, a CHTF2024 está pronta para ser o principal destino para explorar tecnologias de ponta, promover colaborações comerciais e contribuir para o futuro dos setores mundiais.

Registro de expositores: https://c.zhenweiexpo.com/web-reg-server/pc/exhibit-apply.html?EID=E0000000413&target=4&orgnum=1164&pid=1028&version=2&cid=&ctid=1#/index

Registro de visitantes: https://c.zhenweiexpo.com/web-reg-server/pc/vistor-register.html?EID=E0000000413&target=1&orgnum=1164&pid=1028&version=2&cid=&ctid=1#/index

Para saber das novidades, siga-nos no Facebook / LinkedIn / X.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240802367043/pt/

Informações para expositores: hjn@zhenweiexpo.com

Informações para visitantes: sarah@zhenweiexpo.com

Cooperação com a imprensa: ah@zhenweiexpo.com