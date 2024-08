Seu Jorge estreia campanha sobre saúde masculina

Seu Jorge entrou na nova campanha que pretende levar o homem brasileiro para o urologista. O cantor anuncia hoje (6/8/2024) a sua participação na Campanha FelizIdade, uma iniciativa da Apsen em parceria com as regionais São Paulo e Rio de Janeiro da Sociedade Brasileira de Urologia e da Associação Brasileira de Farmácias e Drogarias (Abrafarma), que pretende encurtar a jornada do brasileiro com Hiperplasia Benigna da Próstata (HPB) até o seu diagnóstico.

De acordo com dados da SBU, a HPB acontece quando células da próstata crescem, aumentando o tamanho da glândula e dificultando o ato de urinar. O problema atinge 50% dos homens com mais de 50 anos no País e chega a 80% dos homens a partir dos 90 anos. O que muitos que passam pelo desconforto não sabem é que a condição tem tratamento, melhorando muito a qualidade de vida do paciente.

"Sei que para o homem procurar o médico ainda é um tabu", explica Seu Jorge. "Estar em uma campanha como essa, colaborando para ampliar o acesso à informação e conhecimento sobre os sintomas e doenças que são comuns na vida de muitos brasileiros, é importante, principalmente quando há um olhar para pessoas de todas as classes sociais", completa.

Além disso, a HPB atualmente ainda é um problema negligenciado. A maior parte dos homens convive com a condição que afeta desde a qualidade do sono até a vida sexual, sem ter um diagnóstico. Diante dessa situação, a Apsen, indústria farmacêutica nacional com 55 anos de história, desenvolveu a campanha FelizIdade.

"Acreditamos firmemente na pesquisa e nas ações que podem tornar a jornada do paciente mais simples para o diagnóstico de problemas como esse. Ter Seu Jorge como um dos principais porta-vozes para disseminar essa mensagem à população marca o início de um projeto totalmente alinhado ao nosso propósito de cuidar das pessoas", explica Renata Spallicci, VP Executiva da Apsen. "A Campanha FelizIdade traz um plano de comunicação robusto, contando com o apoio de médicos e farmácias de todo o país. Nosso objetivo é proporcionar acesso à informação, diagnóstico e conscientização sobre o cuidado com a saúde do homem", completa.

A iniciativa da Apsen é sustentada por quatro pilares:

Interação Social: o primeiro pilar é a utilização das mídias sociais para disseminar informações sobre os sintomas e promover o engajamento com o público e gerando o direcionamento para um portal dedicado à saúde masculina, o portal FelizIdade - FelizIdade

Formulário de diagnóstico dentro do Portal FelizIdade: o segundo pilar serve como um guia, informando o paciente sobre a gravidade dos sintomas urinários por meio do formulário Escore Visual de Sintomas Prostáticos (VPSS). Este processo visa aumentar a conscientização do paciente sobre a seriedade de seus sintomas e, se houver alguma alteração, encorajá-lo a buscar a orientação de um especialista por meio de uma lista de urologistas qualificados para atendê-los.

Acesso ao Teste de PSA: o terceiro pilar oferece um convite aos indivíduos com resultados alterados em avaliações preliminares para realizar o teste de PSA gratuitamente em uma das farmácias parceiras, ampliando o entendimento sobre os sintomas.

Serviço Comunitário em 2025: o quarto pilar, previsto para 2025, envolve parcerias com entidades regionais para a realização de mutirões de saúde, com um enfoque nos pacientes carentes.

O Portal FelizIdade terá um guia para a campanha e os visitantes encontrarão informações abrangentes sobre a doença e seus sintomas, além de poderem realizar uma autoavaliação por meio de um formulário. Dependendo dos resultados dessa autoavaliação, eles serão encaminhados para uma das três mil farmácias afiliadas, que contam com instalações adequadas para a realização do exame de PSA e sem custo. Com os resultados em mãos, os participantes serão aconselhados a procurar um médico urologista ou um serviço do SUS para prosseguir com a avaliação necessária.

Vale deixar clara também a chance dos pacientes em situação de vulnerabilidade, que contam apenas com o sistema de saúde básico para realizar um exame preliminar. Esse exame inicial é um caminho para quebrar preconceitos e libertar o paciente de mitos, preparando-os para a necessidade de procedimentos invasivos, porém essenciais. É fundamental a orientação constante, dando o caminho para que o médico prossiga com o acompanhamento necessário nessa jornada.





