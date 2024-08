A INSPIRALI EDUCAÇÃO S.A. (“Inspirali” ou“Companhia”), sociedade por ações, com registro de companhia aberta na categoria “B” perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), em atendimento ao disposto no artigo 157, §4°, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, bem como na Resolução da CVM nº 44, de 23 de agosto de 2021, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que foi declarada em reunião do Conselho de Administração e aprovada em Assembleia Geral Extraordinária, ambas realizadas nesta data, a distribuição de dividendos intermediários relativos às reservas de lucros existentes no último balanço anual de 2023, ainda não distribuídos e nem absorvidos por prejuízos, no valor total de R$175.796.952,41. O pagamento dos dividendos será realizado em 12 de agosto de 2024, sem retenção de imposto de renda na fonte e sem correção monetária.

A distribuição intermediária de dividendos tem como objetivo otimizar a estrutura de capital da Inspirali.

A Inspirali segue à disposição para esclarecimento de dúvidas e sugestões através do seu Departamento de Relações com Investidores: ri@inspirali.com.

São Paulo, 8 de agosto de 2024

Tiago Garcia Moraes

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Website: https://www.inspirali.com/ri/